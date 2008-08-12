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CARONTE
Spiritvs

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CARONTE
Spiritus

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Life is Violence

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Shining Dark Deluxe

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NEPTUNIAN MAXIMALISM
Le Sacre Du Soleil Invaincu

11/04/25
VULVECTOMY
Aberrant Vaginal Gestation

11/04/25
YE BANISHED PRIVATEERS
Til the Sea Shall Give Up Her Dead

11/04/25
VALHALORE
Beyond the Stars

11/04/25
MASTERS OF REALITY
The Archer

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05/04/25
OZRIC TENTACLES
BREAKLIVE, VIA DEL COMMERCIO 70 - ASCOLI PICENO

05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave

05/04/25
OVER THE TOP FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

06/04/25
OZRIC TENTACLES
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

06/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

06/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Fuori Orario - Taneto di Gattatico (RE)

07/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

07/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Largo Venue - Roma
FOLKSTONE: guarda il video di ''Fragile''
04/04/2025 - 22:10 (66 letture)

RECENSIONI
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s.v.
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08/11/2017
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Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2017
08/07/2015
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30/11/2014
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Parla Lorenzo
27/11/2014
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05/06/2013
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08/11/2012
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08/02/2010
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