JUDAS PRIEST: è deceduto l'ex batterista Les Binks

15/04/2025 - 10:39



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 Curiosa la collaborazione con Finardi.. Patrizia è un classico. 11 Pardon, del 1981 10 @Galillee Grande! Non lo sapevo. Sono andato a sbirciare e ho visto che ha suonato in Finardi e Secret Streets, i due dischi più rock che ha realizzato l\'Eugenio. Finardi dell\'80 l\'ho consumato 9 Un sentito ringraziamento per quello che ha fatto musicalmente..R.I.P. 8 Rip 7 Bad news 🔔 un lascito musicale da parte sua resterà indelebilmente, rip 🔥 6 Stained Class, Killing Machine e Unleashed in the East...intanto lui c\'era. E non è poco. (anche se non ricordo l\'aneddoto per cui in realtà sulle foto del live...ehm...non c\'è). 5 Azz, spiace. Era un grande. Suonò anche col mitico Finardi. Rip. 4 Ha fatto parte di uno dei più grandi capolavori del metal tutto: Stained Class. rip 3 In due anni tre gioielli...r.i.p. 2 R.I.P. LES 1 RIP