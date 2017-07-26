19/02/19
ONIROPHAGUS
Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)
19/02/19
EVIL CONSPIRACY
Evil Comes
20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires
21/02/19
FM
The Italian Job
21/02/19
LARSEN
Tiles
22/02/19
CANDLEMASS
The Door To Doom
22/02/19
BLOOD RED SAINTS
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22/02/19
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22/02/19
TORA TORA
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22/02/19
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21/02/19
OPERATION MINDCRIME + GUEST
DRUSO - RANICA (BG)
22/02/19
MARK BOALS + THE HOLY DIVERS
SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
22/02/19
OPERATION MINDCRIME
BORDERLINE - PISA
22/02/19
DARKEND + SHADOWTHRONE + HERUKA
FUCKSIA - ROMA
22/02/19
STAGE OF REALITY + 17 CRASH
KILLJOY - ROMA
22/02/19
OPERA IX + ASHEN FIELDS
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
22/02/19
FORGOTTEN TOMB + GUESTS
ROCK OUT - BRESCIA
23/02/19
BUCKCHERRY + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
23/02/19
...AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD
COVO CLUB - BOLOGNA
23/02/19
UNDISPUTED ATTITUDE FESTIVAL
DEFRAG - ROMA