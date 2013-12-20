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THE BROWNING + GUESTS
EKIDNA - CARPI (MO)

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NECRODEATH + RESUMED + BRAND NEW PUNCH + IN ALL SENSE + WOLFEAR
HADES LIVE MUSIC PUB - NAPOLI

16/02/17
THE BROWNING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

17/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + INSANEHEAD
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

17/02/17
EXTREMA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

17/02/17
DOYLE + HOLLYWOOD GROUPIES
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/17
HIEROPHANT + LA CASTA + ISTMO
MOCAMBO - SANTERAMO IN COLLE (BA)

17/02/17
BLAZE OF SORROW + SVLFVR + AVOID OF LIGHT
BLOCCO MUSIC HALL - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

18/02/17
DESTRAGE + FALL OF MINERVA + SINATRAS + KOCISS
K2 MUSIC PLACE - VICENZA

18/02/17
DESASTER + HANDFUL OF HATE + PROFANAL + NECROMORBID + INSANEHEAD
CYCLE - CALENZANO (FI)
DETTAGLI EVENTO
DEAD CONGREGATION + THE GREAT OLD ONES + INTO DARKNESS (D) + GUEST
26/02/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/1621745141455249/?active_tab=about
GRUPPI
Deluge 17.20-17.50
Psychotomy 18.10-18.40
AD Nauseam 19.00-19.30
Valgrind 19.50-20.20
Into Darkness 20.40-21.20
The Great Old Ones 21.40-22.40
Dead Congregation 23.00 - to the end
NOTE
Apertura porte ore 17.00
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