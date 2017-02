DETTAGLI EVENTO DEAD CONGREGATION + THE GREAT OLD ONES + INTO DARKNESS (D) + GUEST 26/02/2017 CIRCOLO COLONY - BRESCIA https://www.facebook.com/events/1621745141455249/?active_tab=about GRUPPI

Deluge 17.20-17.50

Psychotomy 18.10-18.40

AD Nauseam 19.00-19.30

Valgrind 19.50-20.20

Into Darkness 20.40-21.20

The Great Old Ones 21.40-22.40

Dead Congregation 23.00 - to the end NOTE

Apertura porte ore 17.00