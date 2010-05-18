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HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

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KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

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HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)

27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO
DETTAGLI EVENTO
KYNESIS + WOWS
01/06/2017
PROGETTO MAYHEM - TORINO
https://www.facebook.com/events/177008569489874/
GRUPPI
Kynesis +
Wows
NOTE
Kynesis - release party di Pandora, nuovo album uscito per la Argonauta Records.

Giovedì 1 giugno 2017
@Progetto Mayhem Club - Torino
via Perrone, 8

Ingresso 5 euro, riservato ai soci Arci
Inizio concerti ore 21:30
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RONNIE JAMES DIO
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19/05/2017
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THE BLACK + VANEXA + ARCANA 13 + altri
M.aG. Metal Festival, Teatro Carignano, Genova - 13/05/2017
20/05/2017
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KISS + RAVENEYE
Pala Alpitour, Torino, 15/05/2017
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