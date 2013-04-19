THE MONOLITH DEATHCULT: nuovo brano ascoltabile in streaming

12/05/17
ANTROPOFAGUS
M.O.R.T.E. - Methods Of Resurrection Through Evisceration
12/05/17
VOICE OF RUIN
Purge and Purify
12/05/17
SABBATH ASSEMBLY
Rites of Passage
12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I
12/05/17
WELLS VALLEY
The Orphic
12/05/17
MAGNACULT
Infinitum
12/05/17
SNAKECHARMER
Second Skin
16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody
16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio
19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry
06/05/17
DREAM THEATER
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
06/05/17
MILAY METAL FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA
06/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
06/05/17
CADAVERIA
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
06/05/17
MORKOBOT + AMASSADO + STONEDRIFT
ASSOCIAZIONE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
06/05/17
MOLTO MALE FEST
C.S.A. PACì PACIANA - BERGAMO
06/05/17
IMPLORE + SIMULACRO + SCORNTHROATS + DROUGHT
CUEVA ROCK - CAGLIARI
06/05/17
CHRONOSPHERE + ANCIENT DOME + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
07/05/17
DREAM THEATER
AUDITORIUM GIOVANNI AGNELLI - TORINO
11/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS
DER KINDERGARTEN - BOLOGNA