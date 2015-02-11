      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/10/17
IVORY TIMES
Paraboloid pt.1

06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces

06/10/17
MARILLION
Living In FEAR

06/10/17
PRIMITIVE MAN
Caustic

06/10/17
CRACKHOUSE
Be No One. Be Nothing

06/10/17
ANTARKTIS
Ildlaante

06/10/17
AUTOGRAPH
Get off Your Ass

06/10/17
MARILYN MANSON
Heaven Upside Down

06/10/17
LORD OF THE LOST
Swan Songs II

06/10/17
KLOGR
Keystone

CONCERTI

04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

05/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

06/10/17
ANTIMATTER
WISHLIST CLUB - ROMA

06/10/17
BLACK ANVIL
TETRIS - TRIESTE

06/10/17
FUROR GALLICO + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA

07/10/17
ONSLAUGHT + ARTILLERY + DOOM PATROL
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
BODY COUNT: disponibile il video di 'This Is Why We Ride'
04/10/2017 - 13:24 (49 letture)

Giaxomo
Mercoledì 4 Ottobre 2017, 13.42.06
1
Per me è gia un classico...
RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
04/10/2017 - 13:24
BODY COUNT: disponibile il video di 'This Is Why We Ride'
19/07/2017 - 07:58
BODY COUNT: ecco il video della cover degli Slayer
21/06/2017 - 20:44
BODY COUNT: pubblicato un nuovo video
17/05/2017 - 18:13
BODY COUNT: ecco un nuovo video
24/03/2017 - 18:40
BODY COUNT: premiere di un nuovo video
11/03/2017 - 13:58
BODY COUNT: ascolta un nuovo brano
19/02/2017 - 10:35
BODY COUNT: nuovo album a fine marzo, ecco il video di 'No Lives Matter'
16/06/2016 - 23:35
BODY COUNT: firmano con la Century Media Records
03/06/2015 - 15:50
BODY COUNT: i dettagli dell'unica data in Italia
11/02/2015 - 15:50
BODY COUNT: una data in Italia a giugno
ULTIME NOTIZIE
04/10/2017 - 14:44
OBSCURA: iniziate le registrazioni del quinto disco
04/10/2017 - 12:19
HOCICO: il 22 dicembre a Rozzano
04/10/2017 - 12:00
MAINPAIN: il video di 'Rise Again'
04/10/2017 - 11:49
STONEDRIFT: il 20 ottobre a Carpi con i Vajra
04/10/2017 - 11:42
ANTIVERSUM: ascolta la titletrack del nuovo album
04/10/2017 - 11:32
DEOS (FR): in Italia la prossima settimana
04/10/2017 - 07:14
SKINLAB: nuovo brano ascoltabile in streaming
04/10/2017 - 06:52
EUROPE: ecco il video di 'Walk The Earth'
03/10/2017 - 21:51
TWILIGHT FORCE: si separano dal cantante
03/10/2017 - 20:18
NIGHT VIPER: ecco un nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     