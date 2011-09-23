NACHTBLUT: ecco il video di 'Multikulturell'

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14/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

14/10/17
AQUIVER
TUNNEL CLUB - REGGIO EMILIA

14/10/17
NANOWAR OF STEEL + BLACK CIABBATH + IMMORTADELL
INDIAN BIKERS - FOGGIA

14/10/17
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

14/10/17
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BELLOT'S PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)

15/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/10/17
DOMINANZ
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

15/10/17
THY ART IS MURDER + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/10/17
DEOS + ADE
TAURUS FACTORY - TORINO

17/10/17
MAYHEM
ORION - CIAMPINO (ROMA)
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14/10/2017 - 10:11 (22 letture)

RECENSIONI
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