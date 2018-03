DOKKEN: il live video di 'In my Dreams'

02/03/2018 - 11:36 (161 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 “ Se l’ego di Dokken e Lynch non avesse rotto l’incantesImo ci avrebbe pensato il cambio di tendenza (o grunge o chiamatelo come vi pare)avvenuto nei primi anni ‘90 a farlo.” A sto giro passo,preferisco ricordarmeli com’erano a metà anni ‘80. 3 Gli anni passano per tutti inesorabilmente, purtroppo, anche per dokken. Molto statico, ma anche se non più con una voce 'graffiante' riesce anche con l'aiuto delle backing vocals, a proporre una delle tantissime song che hanno rappresentato l'essenza di un nome molto importante in ambito class/hair metal e cioè i dokken. Se solo l'ego smisurato di dokken e lynch non avessero rotto l' incantesino ... 2 Ma Dai! Dov' è il suo celebre "Uh"? Perché quello è Tom Warrior! O No? Comunque gruppo in forma soprattutto nei cori a rinvigorire una voce un po' sfiatata 1 Straordinaria canzone per un grande gruppo, anche se oramai Dokken è cotto (ma come non è evidenziata la news visto lo storico nome??)