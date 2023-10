DOKKEN: la clip di ''Over the Mountain'' da ''Heaven Comes Down''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 La song si fa apprezzare, sempre nel trademark dokkenesque anche se la voce di don ormai ( e non pu essere altrimenti il tempo passa per tutti) si adatta su toni medio bassi. Buona la produzione non troppo artificiosa 🤟🎸