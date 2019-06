L ho ascoltato per curiosità.... Però se posso esprimere un opinione dico : la prima song, a parte un inizio 'strano' e poco hardcore, nella seconda parte prende quota alla grande. La seconda song mi piace, quasi un andamento thrash. Bella tosta. La terza song, splendida, mi ripeto quasi thrash. Non so chi è più esperto di me di questa band cosa ne pensa, però per me grandi song 🤘🤘