      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Sound Of Scars - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death

07/10/19
I AM LETHE
Journey

08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading

10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset

11/10/19
I GIARDINI DI CHERNOBYL
Duel

11/10/19
NECROTTED
Die For Something Worthwhile

11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)

11/10/19
AETHERNA
Darkness Land

11/10/19
THE FERRYMEN
A New Evil

11/10/19
VANDEN PLAS
The Ghost Xperiment - Awakening

CONCERTI

05/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
SPAZIO 211 - TORINO

05/10/19
FOLKSTONE
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

05/10/19
SADIST + ZERO TOLERANCE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/10/19
PLATEAU SIGMA
KRAKATOA FEST III - BOLOGNA

05/10/19
DISTRUZIONE + GRUMO
CONDOR DARK CLUB - RUBIERA (RE)

06/10/19
CHURCH OF MISERY
SPAZIO LIGERA - MILANO

06/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
EVOL LIVE - ROMA

06/10/19
FOLKSTONE
PALCO 19 - ASTI

07/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
LIFE OF AGONY: guarda il video di ''Black Heart''
05/10/2019 - 22:40 (19 letture)

RECENSIONI
92
ALTRE NOTIZIE
05/10/2019 - 22:40
LIFE OF AGONY: guarda il video di ''Black Heart''
09/09/2019 - 11:01
LIFE OF AGONY: online il video di "Lay Down"
09/08/2019 - 19:51
LIFE OF AGONY: i dettagli del prossimo album e il video di ''Scars''
20/12/2018 - 10:42
LIFE OF AGONY: programmate a febbraio le registrazioni del nuovo disco
19/03/2018 - 18:34
LIFE OF AGONY: una data in Italia a fine ottobre
15/02/2018 - 00:48
LIFE OF AGONY: online il nuovo video
23/01/2018 - 16:07
LIFE OF AGONY: ufficializzata la nuova batterista
18/04/2017 - 12:47
LIFE OF AGONY: guarda il nuovo video
30/03/2017 - 17:55
LIFE OF AGONY: ascolta 'World Gone Mad' dal prossimo album
02/03/2017 - 17:21
LIFE OF AGONY: disponibile il video della titletrack del prossimo album
ULTIME NOTIZIE
05/10/2019 - 22:50
MISTER MISERY: guarda il video di ''Alive''
05/10/2019 - 22:44
VIKRAM: ecco un brano dall'album di debutto
05/10/2019 - 22:28
ENGST: online il nuovo singolo
05/10/2019 - 22:22
ORNATORPET: a novembre l'album ''Vid Himinsenda''
05/10/2019 - 16:00
EXHUMED: il video di ''Utter Mutilation of Your Corpse''
05/10/2019 - 15:36
PRETTY MAIDS: diagnosticato il cancro a Ronnie Atkins, sospese le attività live della band
05/10/2019 - 15:44
MASTER: i dettagli dell'EP ''Widower''
05/10/2019 - 13:00
ROCK IN RIO: i video di Iron Maiden, Scorpions, Slayer, Helloween, Anthrax e Sepultura
05/10/2019 - 11:43
SAMMATH: disponibile lo streaming del nuovo album
05/10/2019 - 11:34
DEWOLFF: a gennaio il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     