NANOWAR OF STEEL: disponibile il lyric video di ''El Baile del Perrito''

07/06/2024 - 10:42 (181 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Orrenda, pure peggio dell\'originale che già mi fa venire l\'orticaria. A differenza di alcuni amici che li idolatrano, a me piacciono a piccole dosi e qualche canzone è veramente bella (e loro musicalmente ci sanno fare eccome) ma qui hanno toppato. 9 Non vorrei sbagliare ma se mi ricordo bene su quel disco di Santana c\'è anche Trinity con Hammett...bel pezzo. 8 @fasanez, ecco appunto 😅 7 @Rob, chiaro, chiedevo proprio per capire se il fastidio portasse anche a rigettare altri generi se contaminati dalla musica latino americana. 6 @No Fun 3 Si, just feel better con Steven Tyler 5 Questo non convince neanche me. 4 @No Fun, io parlo di samba, marimba, e altre musiche del genere. Santana (di cui ho però solo i primi 4 più il live oltre a Supernatural - e chi non ce l\'ha?) faceva rock sporcato di jazz e ritmi sudamericani. Poi, ok, sì, Oye como va non mi piace manco un po\'. 3 Non vi piace Santana? 2 @Fasanez \"mio fratello\" (come dicono i giovani d\'oggi). Tutto quello che è latino-americano (tango escluso) mi dà fastidio fisico. Meno lo spagnoleggiante, ma l\'importante non abusare. 1 Questa proprio non mi piace per niente. Sarà che la roba sudamericana o spagnoleggiante, ma proprio tutta, non mi piace, anzi forse è il genere che odio di più in assoluto.