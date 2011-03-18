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La Ballata del Re Cervo e del Cacciatore

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The Subjugate

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The Light That Burns the Sky

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Venom

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Heart of a Lion

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YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra

28/02/25
VACUOUS
In His Blood

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22/02/25
NAPALM DEATH + CROWBAR + FULL OF HELL + BRAT
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

22/02/25
MARDUK + DOODSWENS + IRAE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

22/02/25
DARK LUNACY
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

22/02/25
JAMES BLUNT
UNIPOL ARENA, VIA GINO CERVI 2 - CASALECCHIO DI RENO (BO)

22/02/25
CANCER + TAXIDERMIA + MASS STRANGULATION
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

22/02/25
EXILIUM + KROSS OF KHAOSS + HEXTAR
OSTERIA AL PLATANO, VIA CALDERBA 8 PONTE DI PIAVE (TV)

22/02/25
THE KILLERFREAKS + NOCTICULA RESURGET
MAGAZZINI TUMITURBI, VIA DE CRISTOFORIS 5 - VARESE

22/02/25
FULCI + SLUG GORE
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

22/02/25
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, VIA COMUNALE CATENA 49 - NAPOLI

22/02/25
ENISUM + SEDNA + NECROART
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
NANOWAR OF STEEL: pubblicano la versione fixata di ''Helloworld.java''
22/02/2025 - 10:05 (109 letture)

RECENSIONI
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Una Risata vi Seppellirà
22/06/2016
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