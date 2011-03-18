NANOWAR OF STEEL: pubblicano la versione fixata di ''Helloworld.java''

25/02/25
ESTREMA FORTEZZA
La Ballata del Re Cervo e del Cacciatore
25/02/25
SERENITY IN MURDER
Timeless Reverie
28/02/25
LIGHT DWELLER
The Subjugate
28/02/25
ARION
The Light That Burns the Sky
28/02/25
WANTON ATTACK
Brinnande Jord
28/02/25
RITUAL ASCENSION
Profanation of the Adamic Covenant
28/02/25
ENEMY INSIDE
Venom
28/02/25
PERFECT PLAN
Heart of a Lion
28/02/25
YEAR OF THE COBRA
Year Of The Cobra
28/02/25
VACUOUS
In His Blood
22/02/25
NAPALM DEATH + CROWBAR + FULL OF HELL + BRAT
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
22/02/25
MARDUK + DOODSWENS + IRAE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
22/02/25
DARK LUNACY
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
22/02/25
JAMES BLUNT
UNIPOL ARENA, VIA GINO CERVI 2 - CASALECCHIO DI RENO (BO)
22/02/25
CANCER + TAXIDERMIA + MASS STRANGULATION
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
22/02/25
EXILIUM + KROSS OF KHAOSS + HEXTAR
OSTERIA AL PLATANO, VIA CALDERBA 8 PONTE DI PIAVE (TV)
22/02/25
THE KILLERFREAKS + NOCTICULA RESURGET
MAGAZZINI TUMITURBI, VIA DE CRISTOFORIS 5 - VARESE
22/02/25
FULCI + SLUG GORE
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
22/02/25
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, VIA COMUNALE CATENA 49 - NAPOLI
22/02/25
ENISUM + SEDNA + NECROART
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)