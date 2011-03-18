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Chapter IV

21/02/25
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Todschick

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19/02/25
ENTERPRISE EARTH DISTANT + TEN SECONDS OF LIFE + HARBINGER
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

19/02/25
ROCKETS
TEATRO DELLA CORTE IVO CHIESA - GENOVA

20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE

20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

20/02/25
FRANZ FERDINAND
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

20/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

21/02/25
MARDUK + DOODSWENS + IRAE + LITOST
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

21/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
NANOWAR OF STEEL: disponibile la clip live di ''Valhalleluja''
18/02/2025 - 21:10 (46 letture)

RECENSIONI
88
ARTICOLI
24/10/2023
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NANOWAR OF STEEL - 20 YEARS OF STEEL
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09/03/2023
Intervista
NANOWAR OF STEEL
Una Risata vi Seppellirà
22/06/2016
Live Report
NANOWAR OF STEEL
Casale Comics&Games 2016, Casale Monferrato (AL), 19/06/2016
21/03/2011
Live Report
NANOWAR OF STEEL
Corner House, Torino - 18/03/2011
 
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