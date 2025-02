AC/DC: online la mappa del concerto e i biglietti del concerto di luglio

Visti l\'ultima volta a Torino allo stadio nel 2001, di supporto avevano due gruppi di spessore come Gotthard e Hardcore superstar. Ottima esibizione, gruppo in gran forma, Angus scatenato, Johnson con ancora una gran voce, Phil Rudd irreprensibile nell\'accendersi una sigaretta dietro l\'altra mentre suonava la batteria con nonchalance senza mai cambiare espressione. Il biglietto costava 45mila lire. Penso sia stata l\'ultima buona occasione per vederli live al completo e in buone condizioni fisiche.