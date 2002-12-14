|
SYSTEM OF A DOWN: una data in Italia
12/09/2025 - 11:30 (159 letture)
I System of a Down
torneranno in Italia per un unico concerto nel 2026. Ora è ufficiale: i SYSTEM OF A DOWN suoneranno a I-Days Milano 2026 presso l’Ippodromo Snai La Maura il 6 luglio 2026. Prima di loro sul palco anche QUEENS OF THE STONE AGE e ACID BATH.
Biglietti in vendita secondo le seguenti modalità:
• in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 12:00 di giovedì 18 settembre.
• in vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket
La band tornerà in Italia a distanza di 9 anni dall’ultimo concerto. L’ultima apparizione del gruppo infatti è datata 25 giugno 2017, in occasione del festival Firenze Rocks.
Qui di seguito il comunicato di Live Nation
:Dopo l’enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500.000 biglietti) i SYSTEM OF A DOWN sono pronti per il grande ritorno in Europa.
Come la rock band più ispirata, di impatto e inimitabile del XXI secolo, i SYSTEM OF A DOWN hanno venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto un GRAMMY® Award e suonato come headliner in arene, festival e stadi in diversi continenti. Formatosi a Los Angeles, il gruppo ha rappresentato la colonna sonora di una rivoluzione personale, politica, sonora e spirituale sin dall’uscita del loro album di debutto omonimo multiplatino nel 1998. Il quartetto ha costantemente registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e registra regolarmente oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il che li rende una delle band rock/alternative più ascoltate al mondo. I SYSTEM OF A DOWN sono Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria).
Le icone del rock arriveranno in Italia per l’unica data live nel nostro paese affiancati da ospiti speciali come i QUEENS OF THE STONE AGE e dagli ACID BATH che si esibiranno in apertura. I SYSTEM OF A DOWN, inoltre, annunceranno presto anche uno spettacolo molto speciale come parte di questo tour.
I QUEENS OF THE STONE AGE tornano sul palco degli I-DAYS dopo il memorabile show del 2024. La band californiana guidata da Joshua Homme è pronta per riconfermare il suo ruolo centrale nel mondo rock internazionale con il sangue, il sudore e la spavalderia oscura e magica che solo Homme e i suoi compagni sanno evocare.
Troppo prolifica, ambiziosa e semplicemente geniale per essere vincolata o limitata dai confini di qualsiasi genere, la band si è trasformata nel colosso che ha benedetto il mondo con una gamma di successi da “No One Knows” a “Little Sister”, da “My God is the Sun” a “The Way You Used To Do” e tutto il resto.
Acclamati regolarmente come una delle più grandi band dal vivo in circolazione, i QUEENS OF THE STONE AGE sono composti da Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore… Quelle che sono iniziate come “feste con generatori” nel deserto si sono evolute in arene sold-out e headliner sul palco principale dei vostri festival preferiti.
Il ritorno degli ACID BATH, dopo quasi 3 decenni di separazione, si è distinto come una delle reunion più elettrizzanti e chiacchierate del 2025. Considerata da tempo una leggenda di culto con un’eredità intoccabile, la riformazione della band ha acceso l’entusiasmo di generazioni di fan, da coloro che hanno assistito alla loro ascesa originale, a una nuova ondata di adolescenti che scoprono la loro musica per la prima volta.
Lo status leggendario della band è stato scolpito nella pietra in soli due album in studio: When the Kite String Pops (1994) e Paegan Terrorism Tactics (1996) e lo scioglimento nel 1997 ha lasciato un’eredità che continua a ispirare generazioni di musicisti e fan. Ora, dopo i successi di quest’anno, sale l’attesa per il ritorno in italia nel 2026.
Nelle prossime settimane verranno annunciati gli altri headliner e il cast dell’edizione 2026 di I-Days Milano.
Ho sentito dire peste e corna della location, e in generale i concerti grossi in Italia mi hanno stancato. Sono stati uno dei miei gruppi preferiti, e non li vedo dal 2011 quindi mi mancano: penso che andrò sabato 18 luglio a Varsavia attaccandoci anche una mini-visita alla città.
Non sono mai stato alla Maura, chi ci è stato mi dice che è una cloaca anche peggio dell\'Ippodromo Snai, dove invece sono stato più volte, quindi preferisco evitare.
Andrei per solo per i QOTSA, i SOAD li ho già visti più volte in passato e stavolta li evito volentieri. L\'ultima volta hanno fatto un concerto orribile, loro freddissimi, non una parola con il pubblico, poi è noto che si odiano tra di loro, infatti tra di loro non si guardavano nemmeno, ognuno per conto suo a fare il compitino, senza nessuna emozione, è stato bruttissimo vederli così.
Ci farei un pensiero se non fosse in quella location abominevole, spenderò per altri concerti in posti adeguati
ARTICOLI
ALTRE NOTIZIE
ULTIME NOTIZIE
