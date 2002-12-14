SYSTEM OF A DOWN: una data in Italia

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Ho sentito dire peste e corna della location, e in generale i concerti grossi in Italia mi hanno stancato. Sono stati uno dei miei gruppi preferiti, e non li vedo dal 2011 quindi mi mancano: penso che andrò sabato 18 luglio a Varsavia attaccandoci anche una mini-visita alla città. 2 Non sono mai stato alla Maura, chi ci è stato mi dice che è una cloaca anche peggio dell\'Ippodromo Snai, dove invece sono stato più volte, quindi preferisco evitare. Andrei per solo per i QOTSA, i SOAD li ho già visti più volte in passato e stavolta li evito volentieri. L\'ultima volta hanno fatto un concerto orribile, loro freddissimi, non una parola con il pubblico, poi è noto che si odiano tra di loro, infatti tra di loro non si guardavano nemmeno, ognuno per conto suo a fare il compitino, senza nessuna emozione, è stato bruttissimo vederli così. 1 Ci farei un pensiero se non fosse in quella location abominevole, spenderò per altri concerti in posti adeguati