SYSTEM OF A DOWN: una data in Italia
12/09/2025 - 11:30 (159 letture)

Macca
Venerdì 12 Settembre 2025, 16.46.32
3
Ho sentito dire peste e corna della location, e in generale i concerti grossi in Italia mi hanno stancato. Sono stati uno dei miei gruppi preferiti, e non li vedo dal 2011 quindi mi mancano: penso che andrò sabato 18 luglio a Varsavia attaccandoci anche una mini-visita alla città.
Elluis
Venerdì 12 Settembre 2025, 16.36.32
2
Non sono mai stato alla Maura, chi ci è stato mi dice che è una cloaca anche peggio dell\'Ippodromo Snai, dove invece sono stato più volte, quindi preferisco evitare. Andrei per solo per i QOTSA, i SOAD li ho già visti più volte in passato e stavolta li evito volentieri. L\'ultima volta hanno fatto un concerto orribile, loro freddissimi, non una parola con il pubblico, poi è noto che si odiano tra di loro, infatti tra di loro non si guardavano nemmeno, ognuno per conto suo a fare il compitino, senza nessuna emozione, è stato bruttissimo vederli così.
DaX
Venerdì 12 Settembre 2025, 12.14.02
1
Ci farei un pensiero se non fosse in quella location abominevole, spenderò per altri concerti in posti adeguati
80
78
88
86
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
 
