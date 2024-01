I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO - Previsioni per il 2024

11/01/2024 (2522 letture) Un nuovo anno inizia e, con lui, una nuova tornata di uscite discografiche. Cosa riserverà il 2024 a noialtri fruitori di musica dura? Se l’album più atteso è senza dubbio Invincible Shield dei Judas Priest, diversi platter degni di nota sono già stati annunciati. Ecco cosa sappiamo.



Come ogni anno, il 2023 ha sfornato la sua bella dose di ritorni discografici di rilievo: Obituary, Marduk, Sadus, Taake, Enslaved, Cannibal Corpse,



GLI ALBUM CONFERMATI



1. Master, Saints Dispelled - 19 gennaio 2024



Il leggendario combo americano torna fra qualche settimana per aggiungere un tassello alla sua nutrita discografia: Saints Dispelled, suo primo full-lenght dal 2018. Difficile immaginare una maniera migliore di iniziare il 2024.









2. Judas Priest, Invincible Shield - 8 marzo 2024



Lo sappiamo che siete tutti qui per loro. E a giusta ragione, vista la qualità dell’ultimo, solidissimo, Invincible Shiled promettono molto bene, ormai non resta che ingannare l’attesa.









3. Saxon, Hell, Fire And Damnation - 19 gennaio 2024



Altri mostri sacri dell’heavy metal, i Saxon daranno presto alle stampe il loro 24esimo album un studio, intitolato Hell, Fire And Damnation, a soli due anni dall’ultimo Carpe Diem. E chi li ferma più?









4. Bruce Dickinson, The Mandrake Project - 1° marzo 2024



L’occupatissimo singer dei Maiden ha visibilmente trovato il tempo per dare un seguito all’ultimo Bruce a questo giro.









5. Messiah, Christus Hypercubus - 1° marzo 2024



Gli autori del seminale Fracmont. Tempo di conferme dunque, aspettiamo speranzosi.









6. Morbid Saint, Swallowed by Hell - 9 febbraio 2024



Forse meno altisonanti rispetto ai nomi precedenti, i Morbid Saint si fanno ricordare volentieri per l’efferato esordio Destruction System, i thrasher del Wisconsin tornano alla carica in febbraio.









7. Mick Mars ,The Other Side of Mars - 23 febbraio 2024



Per gli amanti delle sonorità più rockeggianti, segnaliamo l’esordio solista dell’ormai ex-chitarrista dei









8. Job For A Cowboy, Moon Healer - 23 febbraio 2024



L’ultimo Moon Healer ci dirà se questa trasformazione sarà mantenuta.









9. Ihsahn, Ihsahn - 16 febbraio 2024



Il cantante degli Emperor darà presto un seguito al suo interessantissimo percorso solista. Il nuovo disco, self-titled, è atteso a metà febbraio e succederà all’EP Fascination Street sessions.









10. Borknagar, Fall - 23 febbraio 2024



È da ormai parecchio tempo che i fan dei Borknagar -e non solo loro- aspettano il successore del bellissimo True North, pubblicato nell’ormai relativamente lontano 2019. Buone notizie: bisognerà pazientare solamente fino a fine febbraio.









11. Ministry, Hopiumforthemasses - 1° marzo 2024



Amanti dell’industrial metal, fatevi avanti! I suoi più storici e illustri portabandiera si apprestano a pubblicare il loro nuovo album, dal difficilmente pronunciabile titolo di Hopiumforthemasses -il buon vecchio Karl Marx non passa mai di moda.









GLI ALBUM ANNUNCIATI



Non tutti i gruppi ci hanno fatto la grazia di fornire un titolo e una data. Alcune compagini si sono limitate ad annunciare, in maniera più o meno esplicita, che un nuovo album sarebbe uscito nel 2024.



1. Slipknot, Look Outside Your Window - data sconosciuta



La band dell’Iowa dovrebbe dare alle stampe il successore di Shawn Crahan, meglio noto come il “clown”. Il nuovo nato, Look Outside Your Window, conterrà del materiale creato durante la lavorazione dell’ormai vetusto



2. Exodus - settembre 2024



L’ultimo



GLI ALBUM CHE POTREBBERO USCIRE



Passiamo ora dagli annunci alla speculazione. Che tanto sperare non costa nulla…



1. Deftones



A settembre è uscita la notizia che i Deftones stanno lavorando a un nuovo album, che la band “spera di pubblicare nella primavera/estate del 2024”. Questo nuovo disco sarebbe il seguito di



2. Anthrax



Stessa musica presso gli Anthrax: lo scorso agosto, Scott Ian ha confidato sperare che il nuovo disco esca nel 2024. Se fosse il caso, il nuovo nato arriverebbe ben otto anni dopo il discreto



3. Mudvayne



Il primo album inedito dei nu-metaller dal 2009 dovrebbe essere in arrivo. Secondo le ultime notizie fornite dal cantante Chad Grey, i Nostri sperano di pubblicare qualcosa nel 2024. Il fatto che tutti i membri vivano lontani non aiuta di certo il processo creativo.



4. Bring Me the Horizon, POST HUMAN: Nex Gen



Nessuna “speranza” da parte dei Bring Me the Horizon, ma un semplice calcolo di date. La loro nuova opera, già dotata di un titolo, doveva inizialmente uscire nell'autunno del 2023, ma la pubblicazione è stata rimandata. Che sia l’anno buono?



5. Atheist Ancora meno carne al fuoco da parte degli Atheist, i quali si sono limitati a dire che “il 2024 dovrebbe essere un anno fantastico” su un post Instagram. Vorrà dire avere finalmente tra le mani il successore di



6. High on Fire



Del successore di Kurt Ballou.



7. Nile



Allo stadio di congettura è anche il nuovo opus dei death metaller americani, che hanno assicurato qualche mese fa lavorare “assiduamente” al seguito di



Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 49 @Rob non mi ha preso solo quello folk. Quello puramente black è oltranzista al massimo, ma nel genere è una capolavoro. Lo metterei tra i primi 5 album black metal \"puri\" di tutti i tempi. Ma proprio per questo o si ama o si odia, anche per la registrazione volutamente grezzissima. 48 Arrivo con ritardo alla discussione sugli Ulver. Beh, io sto con chi ritiene Perdition City uno dei dischi più belli del periodo. Però aggiungo che il primo ed il secondo sono altrettanto stupendi in diversi ambiti. Poi ci metto pure il disco su WIlliam Blake; Shadow of the sun; Assassination, Flowers, e...ok. Faccio prima a dire cosa non mi ha mai preso veramente: il terzo, puro black. Quindi se finalmente nel 2024 fanno uscire qualcosa io sarò in prima linea 47 Il 2024 per me si preannuncia come un anno particolarmente stressante più di quanto non lo sia già stato il 2023. Terrò duro finché la \"raffinata\" brutalità dei Nile non mi prenderà a sberle dandomi una scossa 46 Aggiungo i Wintersun, se Jari ci fa il piacere di sentire il disco al più presto e una volta per tutte. 45 Vorrei risorgesse la AstralWings,e tutte quelle piccole label estranee alle produzioni da polli di batteria ma puramente Bio.Ma non accadrà.Girerò come un'anima tormentata per le fiere,e troverò altre perle sconosciute dell'epoca d'oro. Watching the land of purity,come diceva Throned.. 44 Io ovviamente aspetto l'uscita dei Judas e degli Anthrax. Spero per Mick Mars in un album decente e ovviamente Kerry King. Pure i Deftones e gli Exodus non sarebbe male che dopo 3 e 4 anni sfornino dei prodotti quantomeno godibili. 43 I gusti sono soggettivi e tutti rispettabili, quindi comprendo perfettamente Tino e Spirit. Per quanto riguarda me considero gli ulver una band stratosferica che ha fatto tre capolavori ( nattens, bergatt e perdition city) e tanti ottimi dischi tra cui gli ultimi due 42 A me piacciono solo i primi due 41 Ma è logico a me non possa piacere la loro virata di stile.Poi,per carita,magari sono eccelsi anche i dischi fatti poi,io non posso giudicarli nel merito non amando certe sonorità,ma mi darete ragione se dico che il cambiamento è stato assoluto,spiazzante,e molti fans li avranno persi,guadagnandone altri tra i quali voi. 40 Hanno esplorato vari generi negli anni ma non hanno mai perso lo spirito evocativo che li contraddistingue dal giorno 1. A volerla dire proprio tutta. 39 In questo caso nemmeno io sono d'accordo, hanno fatto quasi sempre lavori validi e Perdition City è un assoluto capolavoro (e io non uso questa espressione alla leggera) pur non avendo nulla a che fare con il metal. In ogni caso capisco il punto di vista di Spirit, chi è legato ai primi lavori difficilmente può innamorarsi dei successivi. In questo caso sono in minoranza. 38 per me hanno continuato a fare bei dischi anche dopo la prima fase black. E Perdition City è uno degli album più belli usciti all'epoca, nel suo genere. Ti stavo aspettando, Spirit, e non condivido mezza sillabaper me hanno continuato a fare bei dischi anche dopo la prima fase black. E Perdition City è uno degli album più belli usciti all'epoca, nel suo genere. 37 Carmine ormai i tempi dei primi poetici lavori Ulver sono lontani,la deriva presa è questa,figlia dei tempi .Guarda altrove,ma cerca bene, non è tutto oro,cè tanta plastica.. 36 Non mi aspetto niente nemmeno dal prossimo degli Ulver. Dalle anteprime pare si siano stanziati sul synth pop ma penso che il meglio lo abbiano dato con Assassination. Difficile riescano a fare meglio. 35 Io attendo gli Inquisition.. 🤘Lode alla loggia Nera e ogni altro album black e death 34 Speravo in un ritorno di diamond 33 Attendo con ansia anche gli exhorder 32 Io attendo ulver,ihsahn, job for a cowboy e non sapevo dovesse uscire un nuovo album dei morbid saint, quindi sono curiosissimo di ascoltarlo. In ogni caso l\'anno per me è iniziato molto bene con l\'ultimo capolavoro dei magnum e con la super collaborazione Russel guns 31 Aumenta l\'offerta diminuisce la qualità.È una legge implacabile non scritta.Mercato ormai saturo di centinaia di uscite mensili,molte delle quali inutili.Poche le vere opere d\'arte,poi tanta tanta segatura. Secondo me bisogna focalizzarsi su specifiche uscite di genere in linea col proprio sentire interiore. 30 Dovrebbe uscire anche il nuovo disco degli Ulver, no? 29 E i My Dying Bride? 28 Ok.grazie Duke. 27 ...spirit ascolto di tutto.....anche tante bands non metal...... 26 Master tra quelli citati sicuramente l\'uscita che mi interessa di più... Ma mi aspetto uscite interessanti anche da gruppi più underground... 25 Tolta la curiosità per Mars e il disco di Ihsahn, il resto proprio no! C\'è ven altro di meglio e più fresco delle cariatidi. 24 King Diamond... Sperando torni ai fasti almeno degli anni 90 - gli eighties sono irripetibili 23 Duke,ho notato con sorpresa che sei anche interessato a bands di metal sinfonico e prog oriented,e le attendi al varco.Pensavo tu restassi sempre sul classico. 22 Anthrax, cavoli, vero. 21 ..mi interessano soprattutto gli anthrax e i nile......poi si vedra\'...... 20 Le mie aspettative più alte sono per gruppi storici ( il che è tutto un dire.. ) ovvero Judas Priest, Bruce Dickinson, Savatage, King Diamond... 19 Quello può avere un certo interesse NoFun,vero,ma non lo prenderei a scatola chiusa,vorrei prima ascoltarlo per una decisione definitiva. La priorità sono release incentrate sui boschi,la natura rupestre e le sue entità occulte. 18 Anche se non c\'è una data ufficiale penso che uscirà il nuovo degli Oceans Of Slumber,meravigliosa scoperta questo gruppo. 17 A me interessano Deftones, Borknagar, Atheist, BMTH, Nile, Slipknot, Exodus, Jon for a Cowboy, Master, Mudvayne... anche se ad essere sincero non mi aspetto niente da nessuno degli artisti citati. Quasi tutti hanno almeno 30 anni di carriera alle spalle e si sa già cosa suonano. 16 Rob Fleming,purtroppo li ho scoperti tardi con l\'ultimo Curse Of Autumn ma mi hanno preso subito. 15 Mah...più che atteso sono curioso per il disco di Mick Mars. Per i Savatage faccio finta che non sia in programma. Così non resto deluso. Ecco, magari i Witherfall citati da @Progster78. Ricordo che A prelude to sorrow fu proprio una bella sorpresa 14 Ma dio ehm santissimo, Exploited, D.R.I. Final Conflict, MDC e tanti altri ancora in attività, non fanno uscire album da tempo, troppo. Capisco i Gang Green, a Chris Doherty ha tirato un coccolone, non riesce ormai più a suonare, loro sono finiti, per me. Gli altri sembrano ancora in forma a parte Wattie Buchan che vorrebbe crepare sul palco, ma un dischetto dopo oltre 20 anni potrebbero farlo 13 @Spirit #8, neanche Austere? Il primo citato da Transcendence. 12 Tyranny of Souls uscì quasi 19 anni fa... Ottimo lavoro, speriamo nel nuovo 11 Il mio post 2 più che altro è una speranza,ma tra le uscite ufficiali sono molto curioso di ascoltare il nuovo dei Witherfall. 10 Tra quelli elencati attendo sicuramente Judas Priest, Dickinson, Mick Mars e Ihsahn; tra quelli non in elenco ci metto i Caligula\'s Horse, in uscita a gennaio, mentre a febbraio mi incuriosiscono Myrath e Pineapple Thief. 9 Io attendo i BMTH, il fantomatico Look Outside Your Window degli Slipknot (si dice pronto dal 2008 e contenente uno stile musicale completamente diverso dal loro classico alternative metal) e le eventuali uscite di Mudvayne e Deftones. Poi, come dice @Painkiller, sarebbe anche ora di un nuovo album dei Lacuna Coil, fermi dal 2019 con l\'ottimo Black Anima. Spero comunque in altre sorprese durante il corso dell\'anno, Korn in primis e magari anche un bel paio di lavori metalcore sulla falsariga del 2023 con i Bury Tomorrow e i Currents. 8 ...tra i quali non ce ne stà uno che possa interessarmi.Tra una settimana scendo in fiera del disco e vedo da trovare black metal forestale serio. Poi torno sù di corsa.. 7 Ne usciranno un bel po\': Austere, Mourning Dawn, The Rods, Exit Eden, Drown In Sulphur, Magnum (parlando di cattivo tempismo...), Ribspreader, Vemod, Lord Dying, Green Day, Methedrine, Cobrakill, Lord Dying, Metalite, Striker, Toliman, Neck Deep, Madder Mortem, Mago De Oz, Caligula\'s Horse, Cognizance, The Infernal Sea, Vitriol, New Model Army, Inquisition, Vipassi, The Gems, Blood Red Throne, Lucifer, Hiraes, Manticora, Necrowretch, Being As An Ocean, Baratro, Stages Of Decomposition, Solbrud, Myrath, Bipolar Architecture, Unaussprechlichen Kulten, Revolution Saints, F.K.Ü., Chelsea Wolfe, Chapel Of Disease, The Last Ten Seconds Of Life, Planet B, Chapel Of Disease, Smoking Snakes, The Pineapple Thief, Hulder, Metal De Facto, Infected Rain, In Autumn, Ponte Del Diavolo. Vanir, Farsot, Honeymoon Suite, Pestilength, Darkspace, Praise The Plague, See You Next Tuesday, Steve Hackett, Elettra Storm, Illumishade, The Obsessed, Eternal Storm, Bokassa, Sfregio, ... e mi fermo qui per ora. 6 Uno su tutti che vi siete dimenticati é il disco di KK … ma non Downing, Kerry King! Uscirà anche il disco dei Nightwish. Potrebbero essere pubblicati entro l’anno anche i nuovi dischi dei Lacuna Coil, dei Ghost, dei Testament. Poi ho idea che possa uscire a sorpresa anche il disco degli Helloween verso fine anno, e chissà I Dream Theater, ma loro forse arriveranno nel 2025. Infine segnalo tre uscite che non saranno nuove fatiche in studio, ma potrebbero essere molto interessanti: 1) Europe: cofanetto celebrativo con video/film che racconterà loro storia. 2) Sepultura: annunciato l’addio alle scene, uscirà un live del tour in corso con una setlist lunghissima. 3) Riedizione/Cofanetto dei dischi rimasterizzati dei Black Sabbath era Martin, incluso Cross Purposes LIVE. 5 Tra quelli citati nell\'articolo sicuramente faremo dalla voglia di sentire il nuovo lavoro dei borknagar, band tra le migliori in assoluto negli ultimi 10 anni. Poi volevo ricordare che dovrebbe uscire anche il nuovo degli the Halo Effect.... 4 Tra quelli citati nell\'articolo sicuramente fremo dalla voglia di sentire il nuovo lavoro dei borknagar, band tra le migliori in assoluto negli ultimi 10 anni. Poi volevo ricordare che dovrebbe uscire anche il nuovo degli the Halo Effect.... 3 Tra questi scelgo Anthrax e poi Mick Mars. Dovrei scrivere anche Judas, ma è indubbio che ormai il fascino che ho avuto nei loro confronti per anni è ormai scemato. 2 La goduria sarebbe Savatage e Symphony X. 1 non c\'erano anche i savatage?

