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23/08/19
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24/08/19
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SPAZIO LUPARDINE - PENTIMELE (RC)

25/08/19
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CIRCOLO SVOLTA - MILANO

30/08/19
DRAKKAROCK (day 1)
VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)

31/08/19
DRAKKAROCK (day 2)
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01/09/19
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VALHALLA PUB - BORGO TICINO (NO)
DETTAGLI EVENTO
MORTUARY DRAPE
14/09/2019
DEATH FEST - BOLZANO
GRUPPI
MORTUARY DRAPE
NOTE
Dopo i concerti tenuti a maggio, i Mortuary Drape tornano con nuovi appuntamenti dal vivo dedicati ai venticinque anni di All the Witches Dance, disco che per l'occasione verrà suonato nella sua interezza insieme ai classici del gruppo
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SONS OF APOLLO: disponibile il trailer del nuovo live DVD
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SLIPKNOT: dal vivo l'11 febbraio al Mediolanum Forum con i Behemoth
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DARK FUNERAL: in Italia a dicembre per due date
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CRYPTOPSY: ''Blasphemy Made Flesh'' nell'edizione del venticinquesimo anniversario
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OPETH: il secondo estratto è ''Svekets prins / Dignity''
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Chiaromonte (PZ), 17/08/2019
17/08/2019
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# 76 - 1916 - Motorhead
07/08/2019
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Filagosto Festival, Filago (BG), 04/08/2019
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