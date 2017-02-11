      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Rikard Sjöblom`s Gungfly
Alone Together
Demo

Profanity (GER)
Fragments Of Solace
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/01/21
WARDRUNA
Kvitravn

22/01/21
CONVICTION
Conviction

22/01/21
JASON BIELER AND THE BARON VON BIELSKI ORCHESTRA
Songs for the Apocalypse

22/01/21
PHANTOM ELITE
Titanium

22/01/21
HOLY MOTHER
Face This Burn

22/01/21
ASPHYX
Necroceros

22/01/21
EKTOMORF
Reborn

22/01/21
WIG WAM
Never Say Die

22/01/21
GRIMA
Rotten Garden

22/01/21
STEVE HACKETT
Under A Mediterranean Sky

CONCERTI

20/01/21
SHADOW OF INTENT + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

06/02/21
MAGNUM + GUEST TBA (CANCELLATA)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/02/21
VENOM INC. + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

12/02/21
VENOM INC. + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

13/02/21
VENOM INC. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/02/21
IMONOLITH + TBA
BARRIO'S CAFE - MILANO

18/02/21
IMONOLITH + LOGICAL TERROR
MK LIVE - CARPI (MO)

19/02/21
THE DEAD DAISIES
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

20/02/21
ANCIENT + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

21/02/21
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
RECKLESS LOVE + GUESTS
27/03/2021
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
RECKLESS LOVE +
COLLATERAL +
SPEED STROKE
NOTE
Sabato 27 marzo 2021
@Alchemica Music Club - Bologna
via dei Lapidari, 8/B

Ingresso € 20 + prev. su TicketOne e Mailticket / € 25 in cassa la sera del concerto
Ingresso con tessera ACSI
ULTIMI COMMENTI
18/01/2021 - 10:17
ICED EARTH: Jon Schaffer è stato arrestato
19/01/2021 - 21:05
ULVER: entrano in studio per registrare il nuovo album
19/01/2021 - 21:28
MEMORIAM: in arrivo ''To the End'' a marzo, svelata la copertina del disco
19/01/2021 - 15:00
SECRET SPHERE: il video ufficiale di ''Lifeblood'' dal nuovo album
19/01/2021 - 19:04
NERVOSA: guarda il video di ‘‘Under Ruins’’ dal nuovo album
19/01/2021 - 19:19
TEMPERANCE: il video di "Evelyn''
19/01/2021 - 12:03
QUEENSRYCHE: iniziata la fase di scrittura dei brani per il nuovo album in studio
18/01/2021 - 19:43
ANGRA: online il live video di ''Travelers of Time''
18/01/2021 - 22:27
THE CROWN: ''Royal Destroyer'' arriverà il prossimo marzo, svelati i dettagli
18/01/2021 - 10:04
PHIL SPECTOR: deceduto il produttore rock
ULTIMI COMMENTI
18/01/2021
Articolo
BENVENUTI ALL`INFERNO!
Storia delle origini del black metal
16/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Hard Rock, AOR, Sleaze
13/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Doom, Gothic
11/02/2017
Intervista
ABORYM
Raccontare la precarietà e l'inadeguatezza
02/01/2021
Articolo
METALLIZED CHARTS 2020
Heavy, Power, Speed, Epic, Shred
ULTIMI COMMENTI
77
83
69
65
77
96
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     