RUSSELL ALLEN 25/02/2017 CLUBHOUSE INDIAN BIKERS MC - FOGGIA

RUSSELL ALLEN

Metal For Autism NOTE

La data, che fa parte del tour Metal For Autism, sarà a scopo benefico per raccogliere fondi da destinare ai bambini autistici tramite l'associazione ONLUS - Heroes Temporis for autistic children.



Sabato 25 febbraio 2017

@Clubhouse Indian Bikers MC - Foggia

via del Salice Nuovo, Strada S. Lorenzo, 13



Ingresso 5 euro

Inizio concerti ore 21:00