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PARMA
DETTAGLI EVENTO
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23/03/2017
KESTE' - NAPOLI
https://www.facebook.com/events/1646682025638153/
GRUPPI
VOLCANO ROCK PARTY - con:
Mastribes +
Red Riot +
La Janara +
Vincenzo Di Girolamo Quartet +
Aftermath +
Metharia +
Greg Rega +
Carlo Contocalakis +
Water Crisis +
altri ospiti
NOTE
Giovedì 23 marzo 2017
@Kestè - Napoli
Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:30
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