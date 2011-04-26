      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Enslaved
E
Demo

Hell Done
The Dark Fairytale
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/10/17
THEN COMES SILENCE
Blood

20/10/17
AMENRA
Mass VI

20/10/17
AMPLIFIED MEMORY
Vas Hermeticum

20/10/17
TEMNEIN
White Stained Inferno

20/10/17
VUUR
In This Moment We Are Free - Cities

20/10/17
MIDNITE CITY
Midnite City

20/10/17
ANTIVERSUM
Cosmos Comedenti

20/10/17
J.D. OVERDRIVE
Wendigo

20/10/17
NIGHT LEGION
Night Legion

20/10/17
LOSTAIR
Ad Jubilaeum

CONCERTI

20/10/17
TOTAL DISASTER NIGHT
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

20/10/17
SAILING TO NOWHERE + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/10/17
SOUND STORM
EXENZIA - PRATO

20/10/17
VAJRA + STONEDRIFT
ZAZZA BAR DI MIGLIA - CARPI (MO)

20/10/17
CONSTRAINT + LACHESIS
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

20/10/17
EAGLEHEART + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

21/10/17
SOUND STORM
ARCI TOM - MANTOVA

21/10/17
GOTR FEST
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)

21/10/17
NANOWAR OF STEEL + CRAWLER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

21/10/17
DESECRATE + DEEP AS OCEAN
ANGELO AZZURRO - GENOVA
DETTAGLI EVENTO
ECHO + FOLK METAL JACKET
21/10/2017
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/130766274225118/
GRUPPI
Rebel Circle Night - con:

(ECHO) +
FOLK METAL JACKET
NOTE
Sabato 21 ottobre 2017
@Be Movie - San't Ilario d'Enza (RE)
via Roma, 6

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
ULTIMI COMMENTI
19/10/2017 - 19:58
SEPULTURA: in Italia per due date, con Obscura, Goatwhore, Fit For An Autopsy
20/10/2017 - 11:50
L.A. GUNS: cinque date italiane a novembre
20/10/2017 - 08:16
THE FACELESS: a dicembre il nuovo album, ecco i dettagli
19/10/2017 - 20:26
HARDCORE SUPERSTAR: nuovo singolo online
20/10/2017 - 12:23
RASPAIL: iniziati i lavori al secondo album
20/10/2017 - 12:12
JESS AND THE ANCIENT ONES: guarda il nuovo video
19/10/2017 - 18:09
SCORPIONS: a novembre una raccolta di ballad con due inediti
19/10/2017 - 17:22
MORBID ANGEL: nuovamente annullato il tour europeo
20/10/2017 - 08:12
WE CAME AS ROMANS: online un nuovo video
19/10/2017 - 15:03
PESTILENCE: pubblicata la copertina del nuovo album
ULTIMI COMMENTI
20/10/2017
Intervista
IMPERIVM
Thor ed Odino? Meglio Cesare ed Ottaviano!
16/10/2017
Articolo
THE SUBSTITUTE
# 2 - Blaze vs. Bruce - l'insostenibile pesantezza dell'essere (il sostituto)
26/04/2011
Articolo
LYNYRD SKYNYRD
Si pronuncia LEH-NERD SKI-NERD!
13/10/2017
Live Report
GRAVEYARD + TROUBLED HORSE + ELECTRIC BALLROOM
Bloom, Mezzago (MB), 08/10/2017
19/10/2017
Live Report
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
Traffic, Roma, 11/10/2017
ULTIMI COMMENTI
92
65
84
87
80
80
82
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     