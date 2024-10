ARCH ENEMY: in arrivo il nuovo ''Blood Dynasty''

05/10/2024 - 11:07 (86 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Non brutta invece per me. Il chorus lo trovo abbastanza azzeccato nella sua non originalità. Insomma sopra la media. 2 Non brutta invece per me. Il chorus lo trovo abbastanza azzeccato nella sua non originalità. Insomma sopra la media. 1 Non avevo ancora sentito il pezzo. Ha tiro, aggressiva ma....ritornello di una banalità pazzesca...cose sentite e risentite da decenni...