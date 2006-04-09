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26/03/25
CULT OF FIRE
The One, Who is Made of Smoke

27/03/25
TEETH OF THE FAE
Beneath Pointed Hat

28/03/25
SAMMALE
Ikiharmaja

28/03/25
URN
Demon Steel

28/03/25
ALLIANCE
Before Our Eyes

28/03/25
PHIL X & THE DRILLS
POW! Right in the Kisser

28/03/25
DEAD MEADOW
Voyager To Voyager

28/03/25
JIVEBOMB
Ethereal

28/03/25
DEAFHEAVEN
Lonely People with Power

28/03/25
SERPENT RIDER
The Ichor of Chimaera

CONCERTI

26/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

26/03/25
BDRMM
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

27/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9 - MONCALIERI (TO)

27/03/25
RIVERS OF NIHIL + CYNIC + BEYOND CREATION + DÅÅTH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

27/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

27/03/25
BDRMM
TPO, VIA CASARINI 17/5 - BOLOGNA

28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
HATE: i dettagli del nuovo album ''Bellum Regiis''
25/03/2025 - 09:28 (67 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
14/10/2024
Live Report
JET + I HATE MY VILLAGE
Alcatraz, Milano (MI), 26/09/2024
21/08/2022
Live Report
EYEHATEGOD
Freakout Club, Bologna (BO), 29/7/22
27/10/2021
Live Report
COLLARS + WOJTEK + HATE & MERDA
La Stella Nera, Modena, 24/10/2021
20/10/2020
Intervista
HATEFUL
Tech-death dall'inconscio
27/09/2019
Live Report
NILE + HATE ETERNAL + VITRIOL + OMOPHAGIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 21/09/19
15/02/2019
Live Report
DIO DRONE NIGHT: HATE & MERDA + NUDIST + TIBIA
Wishlist Club - Roma - 09/02/2019
12/12/2018
Live Report
KREATOR + DIMMU BORGIR + HATEBREED + BLOODBATH - THE EUROPEAN APOCALYPSE
Alcatraz, Milano (MI) - 06/12/2018
15/05/2018
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EYEHATEGOD + GUESTS
10/05/2018, OZ, Bologna
05/03/2018
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NATIONAL SUICIDE + HATEWORLD
Ziggy Club, Torino (TO), 03/03/2018
22/10/2017
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BELPHEGOR + ENTHRONED + HATE + NERVOCHAOS
Circolo Colony, Brescia, 19/10/2017
26/09/2017
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CELESTE + HATE&MERDA + NAGA + GUESTS
Trecentosessanta Gradi, Roma, 22/09/2017
26/05/2017
Intervista
HATE
Eredità e ispirazioni
08/03/2017
Live Report
WAR ZONE III: NATIONAL SUICIDE + HATEWORLD + ASHMODAI
Padiglione 14, Collegno (TO), 4/3/2017
09/02/2017
Live Report
DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
11/05/2016
Live Report
NOVEMBRE + ALBA DI MORRIGAN + PROLIFERHATE + AWAKE THE SUN + ALNEA + PLATEAU SIGMA
El Barrio, Torino, 07/05/2016
13/11/2015
Live Report
FIL DI FERRO + HATEWORLD
Border, Torino (TO) , 06/11/2015
12/01/2015
Intervista
DOMINHATE
A tu per tu con Alex
24/02/2014
Live Report
HATEBREED + NAPALM DEATH
Orion Live Club, Ciampino (RM), 19/02/2014
07/02/2014
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HANDFUL OF HATE
La musica è un'arma letale
06/01/2014
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HATESPHERE
Introspezione sull’atto delittuoso
19/11/2013
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VOMITORY + HATEFUL + GUEST
Traffic Live, Roma, 15/11/2013
19/05/2011
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HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
17/09/2010
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HANDFUL OF HATE
La voce del black metal nazionale
26/04/07
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Parla Jacob
09/02/2007
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SICK OF IT ALL + WALLS OF JERICHO + HATEBREEDERS + CRUSHING CASPARS
La data a Trezzo D'Adda
09/04/2006
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Parla la band
 
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09/11/2024 - 09:07
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25/03/2025 - 17:03
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25/03/2025 - 16:23
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25/03/2025 - 16:06
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25/03/2025 - 15:59
PHANTOM: online il singolo ''Tyrants of Wrath''
25/03/2025 - 15:48
BARK: previsto per fine aprile il nuovo ''The Time Has Come''
25/03/2025 - 11:43
WITCHCRAFT: ascolta ''Drömmar Av Is'' dal nuovo album ''Idag''
25/03/2025 - 11:33
METALITALIA.COM FESTIVAL: aggiunti al bill i Kanonenfieber, Vision Divine ed altri
 
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