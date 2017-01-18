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RIUL DOAMNEI + APOCRYPHAL
04/03/2017
SOTTOSOPRA PUB - TREGNANO (VR)
https://www.facebook.com/events/1296287380410135/
GRUPPI
Riul Doamnei +
Apocryphal
NOTE
Sabato 4 marzo 2017
@Sottosopra Pub - Tregnano (VR)
via Roma, 24

Ingresso gratuito, senza tessera
Orari ND
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