RUNNING WILD: diffuso il lyric video del singolo ''The Shellback'' dal nuovo album

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Bo, mi è sembrata un po' moscia 1 Mid tempo caruccio, non particolarmente esaltante. Mi ricorda qualcosa di The Brotherhood. Difficile aspettarsi qualcosa di più. Rock 'n' Rolf ormai ha perso la grinta e cerca di campare accontentando più o meno i vecchi fan. Sembra però che ci siano musicisti veri finalmente.