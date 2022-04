I FFDP hanno costruito la loro carriera su pezzi potenti ma con ritornelli vincenti ed altri pi melodici, ma sempre con quel flavour pop nei ritornelli da attecchire subito nella testa. Questo pezzo dovrebbe in teoria far parte della seconda categoria, ma per me non riesce nellintento. sciapo, e senza tiro. La copertina (che in giro presentata come quella dellalbum) pure peggio, davvero insulsa.