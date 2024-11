Live Report

DREAM THEATER - Unipol Forum, Milano, 25/10/2024

05/11/2024 (242 letture) Data importante per i fans del prog, visto che segna il ritorno dei Dream Theater a oltre due anni dall’ultima calata milanese, quando i nostri si presentarono in buona forma a support dell’allora nuovo lavoro in studio A View from the Top of the World. In questa occasione il tour celebra da un lato il traguardo del quarantesimo anniversario di una carriera monstre e ricca di soddisfazioni tanto in studio quanto dal vivo, dall’altro il rientro in formazione di Mike Portnoy, annunciato per combinazione esattamente a un anno di distanza da questa serata, il 25 ottobre del 2023, data ricca di simbolismi e significati, che ha attratto un folto pubblico che accoglie festante la band, presentatasi addirittura cinque minuti prova del previsto con una scaletta da vero e proprio best of.



È sulle note di Metropolis Pt. 1 che i nostri fanno esplodere tutta la perizia tecnica e la preparazione musicale, unite a una carica e a una potenza che travolgono i presenti, costruendo da subito un solido muro sonoro che mette subito in chiaro come la voglia di riproporre i classici dall’ampia discografia sia immutata e la carica strumentale inscalfita, non altrettanto purtroppo risulta l’interpretazione vocale di James LaBrie che si trova da subito ad arrancare in modo spiacevole. Le sensazioni emerse da alcuni video di inizio tour, tratti dalle date immediatamente precedenti allo show milanese tenutesi a Londra, Berlino e Colonia, purtroppo confermano come il buon James, sia pure in apparente forma fisica e mobile da una parte all’altra del palco, fatichi moltissimo nell’interpretazione vocale di questo grande ma difficilissimo brano, finendo talvolta per cambiare le linee vocali con discutibile gusto specialmente nella parte conclusiva, a scapito del risultato complessivo del pezzo, ed è un vero peccato specialmente pensando come il nostro solo pochi anni fa fosse ancora in grado di tirare quasi tutta l’estensione vocale anche sui brani più vecchi e ostici del repertorio di Images and Words, come infatti dimostrato nel tour celebrativo dell’album del 2017 in cui la prestazione fu dignitosissima per tutta la durata dello show, ma anche in buona parte dell’ultimo show milanese del 2022. Le successive Overture 1928, Strange Déja Vu e The Mirror evidenziano nuovamente il gap tra una forma strumentale impeccabile e una resa canora altalenante e a tratti davvero pesantemente insufficiente, tanto da far sospettare in qualche virus o problema alle corde vocali, tuttavia non comunicato dalla band né celato da basi o auto tunes che danno comunque onore a una band che suona e canta al 100% live e in cui gli unici complementi alle esecuzioni musicali e vocali risultano essere gli ottimi giochi di luci e video che impreziosiscono visivamente lo show. E’ uno spettacolo vedere Petrucci e Portnoy nuovamente sullo stesso palco, uno di fronte all’altro, con l’appariscente Rudess a fianco di Portnoy e dietro al più timido e scenicamente compassato John Myung duellare in fughe strumentali e scale vorticose che hanno fatto la storia del progressive metal mondiale. La scaletta è davvero monumentale e dopo tocca a vari albums della band, si pensi a Panic Attack e alla lunga suite di quasi venticinque minuti Octavarium, tratte dal medesimo album, o As I Am, Vacant e Stream of Consciousness da Train of Thoughts, fino a Barstool Warrior da Distance Over Time, eseguita per la prima volta in tour con Portnoy alla batteria e marchiata da soli meravogliosi di Petrucci. Pelle d’oca con Hollow Years, ballad resa in versione extended e con fughe strumentali magistrali, con un LaBrie maggiormente a suo agio su atmosfere più rilassate e in crescita col passare dei minuti, ma anche momenti di grande esaltazione su classici rispolverati come Under a Glass Moon e Pull me Under, con un Portnoy tornato a casa e grande protagonista, anche scenico visti i vari momenti passati a suonare addirittura in piedi svettando dal set mostruoso di batteria a disposizione e sfoggiando con fierezza una canottiera da basket con il numero 40 e il proprio nome inciso.



Da segnalare la doppietta d’effetto Home e The Spirit Carries On che ha portato probabilmente al top il climax emozionale al Forum e la sensazione di aver ancora avuto l’onore di assistere a quasi tre ore di uno show elettrizzante e strumentalmente strabiliante, in cui tecnica, feeling ed emozione si sono rincorse tra momenti nostalgici e fasi più taglienti e contemporanee. Detto delle lacune vocali palesate in buona parte dello show, non resta che attendere riscontri dalle prossime date in giro per il mondo per capire se quanto mostrato da LaBrie fosse solo un calo di inizio tour o un cedimento strutturale, su cui naturalmente facciamo gli scongiuri, con l’ulteriore auspicio che l’innesto di Portnoy possa dare linfa a una nuova fase della carriera dei Dream Theater.





SETLIST DREAM THEATER

1. Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper

2. Overture 1928

3. Strange Déjà Vu

4. The Mirror

5. Panic Attack

6. Barstool Warrior

7. Hollow Years

8. Constant Motion

9. As I Am

10. Night Terror

11. This Is The Life

12. Under A Glass Moon

13. Vacant

14. Stream Of Consciousness

15. Octavarium

16. Home

17. The Spirit Carries On

18. Pull Me Under





Un ringraziamento particolare a Roberto "Vicarious" Di Gaudio per le foto dell'evento





Discutine con noi sul FORUM Michael Rosenberg "DJ" 5 I primi secondi del cantato mi hanno fatto pensare di andarmene…poi onestamente James “l’ha portata a casa”, devo dire che non ha cantato così male, nei toni medio alti é ancora un ottimo interprete. Un bella scaletta, suoni perfetti come sempre con loro, gran concerto. 4 C\'ero...e le facce dei presenti alla fine del live erano tutte piene di gioia. È stato davvero un avvenimento questo ritorno di Portnoy, e condivido al 100% il commento di Michele , si percepiva la felicità e il rinnovato entusiasmo della band e dei fans (e il Forum era quasi soldout).Che LaBrie fosse l\'anello meno forte di un gruppo mostruoso non lo scopriamo certo oggi: nella prima parte del live c\'era da mettersi le mani nei capelli. Dopo l\'intervallo di 15/20 minuti per fortuna è decisamente migliorato, suscitando stupore e contentezza tra i presenti . Sono passati una trentina d\'anni da quando li ho visti la prima volta (c\'era ancora Kevin Moore) ma è sempre bellissimo vederli suonare dal vivo 3 Serata memorabile. Mike alza nuovamente il livello di una band eccelsa. Riguardo a Labrie... lui canta, gli altri parlano bla bla bla. Nota a margine, gran bel pubblico finalmente coinvolto! 2 Presentissimo! Il fattore emozionale, l\'attesa di esserci esattamente come 20 anni prima (stesso posto...tour di Train of Thought) ha sopperito e fatto scorrere in secondo piano la difficoltà iniziale di James. Ricordo ancora la mia prima volta in quel febbraio del 2004, e accompagnato come allora da un carissimo amico e da suo figlio (aveva 6 anni all\'epoca). Serata memorabile, c\'è poco da dire o da aggiungere al report scritto. Il ritorno di Mike ha dato nuova linfa sicuramente a tutto il gruppo, si è percepito, c\'era emozione, energia che si poteva toccare con mano. L\'età avanza per loro, ma altrettanto per noi, io sono classe 70 poco più giovane di loro e dei gruppi che fecero breccia nel mio cuore e nelle mie orecchie negli anni 80. Si cresce, si cambia, non si è più gli stessi, ma serate come queste valgono tantissimo. 1 Non sono stato al concerto quindi non posso giudicare,ma purtroppo Rosenberg non penso che LaBrie abbia avuto un calo di inizio tour ma un vero e proprio cedimento strutturale(prendendo in prestito i termini da te usati)...da troppo tempo che va avanti così,in studio la faccenda è diversa visto la possibilità di sopperire ai problemi di voce con vari \"trucchetti\".Dopo anni di grandi tecnicismi vocali e performance live di alto livello le corde vocali gli stanno chiedendo pietà.Mio semplice punto di vista.Resta il fatto che per me è stato uno dei più grandi singer fino a qualche anno da.