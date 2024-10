DETTAGLI EVENTO IN FLAMES + ARCH ENEMY + SOILWORK 16/10/2024 ALCATRAZ - MILANO GRUPPI

IN FLAMES +

ARCH ENEMY +

SOILWORK NOTE

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: € 50,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 58,00



I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita esclusiva ​​collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 22 novembre fino alle ore 09:00 del 24 novembre. Non sarà necessaria la registrazione al sito.

– In prevendita generale su Ticketone dalle ore 10:00 del 24 novembre.