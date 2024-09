HOUSE OF LORDS: pubblicano il singolo ''Taking The Fall''

26/09/2024 - 08:56 (223 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 @Transcendence grazie per la dritta. 11 @Pete over the world: Esiste una label Frontier Records su Bandcamp, ma è \"Sun Valley\'s premier punk rock label since 1980\", quindi si occupa di re-issue di gruppi punk. C\'è anche un profilo della label in questione, ossia Frontiers Music Srl (quella che tutti chiamate \"Records\")... ma non fa accedere al roster degli artisti se prima non ci si registra e non si segue iil profilo. 10 Un buon pezzo, un po\' alla Sahara; sapete se c\'è ancora Mark Mangold? 9 Cavolo quanit typos, pardon. 8 Io vivo all\'ester e un cd mi costa un sacco. Poi viagiog molto e mi p comodo in digitale e non uso nesusno streaming service perché non li trovo etici. Sono scelte, non mi sembra di essere cosi pesism ocome essere umano oslo perché sarebbe bello che la Frontiers aprisse una paigna bandcamp e rilasciasse gli album li, lo fanno in tanti. 7 ....mi stanno preoccupando non poco le ultime affermazioni di James riguardo alla sua impossibilita\' di suonare dal vivo negli imminenti date live....gli e\' ricomparso il cancro che aveva trovato anni fa alla vescica....forza Giacomo dei cicchi....senza la tua voce nobn possiamo stare....dalla ripartenza di world upside down grandi grandi songs si sono avvicendate e davvero pochi passi falsi!....grandi italian stallion...pure Jimi bell mi confido\' che si chiama Bella di cognome ...; ) 6 @Epicmetal: \"non cede alla mafia del digitale\", ma veramente i dischi dell\'etichetta escono sempre in formato Streaming su varie piattaforme (Youtube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Soundcloud, si vede benissimo quando si clicca su \"buy now\", quindi nella \"mafia\" ci cade in pieno. I formati fisici sono sul dominio .shop. Casomai l\'etichetta non pubblica album interi in formato digitale (come file compressi, per intenderci), ma ognuno ha le proprie scelte di business. 5 In che misura ascoltare un CD tramite walkman con le cuffie e ascoltare tramite un cellulare con le cuffie dei file dovrebbe portare alla morte della musica, non lo capisco. Fermo restando l\'acquisto, si intende. 4 Ma per fortuna che c\'è qualcuno che non cede alla mafia del digitale e pubblica dischi come devono essere fatti...chi ama la musica i dischi li COMPRA, ascoltare immondizia streaming con la cuffietta attaccati ad un telefonino è la morte della musica. 3 Per me è sempre un piacere ascoltarli, grande band e grande voce. 2 La Frontiers dovrebbe andare un po\' più digital comunque. Nel 2024 ancora solo cose fisiche forza gente. 1 Love\'em!