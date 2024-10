MOTLEY CRUE: ascolta la titletrack di ''Cancelled''

06/10/2024 - 16:28 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 ....continuerò ad ascoltare.... i loro vecchi vinili.....preferisco ricordarli così.... 3 Scusate, ma chi canta ? Il pezzo mi garba, però chiedo a @Galilee di ascoltarsi ugualmente i Fountain DC che poi me li spiega. Perché onestamente non capisco proprio perché la gente si scaldi tanto per loro. 2 Bel pezzo come il precedente, ma lo stile è quello dei Sixx AM o quello dell\' ultimo Mars. I Crue non pervenuti. Per carità, meglio così che dei copia incolla, oppure proprio meglio passare oltre e ascoltarsi chessò.. l\'ultimo dei Fountain DC. 1 Nulla di eclatante, come del resto anche gli altri pezzi dell\'EP. Hanno timbrato il cartellino. Giusto per i diehard fans.