DEEP PURPLE: guarda il video di ''Lazy Sod'' da ''=1''

04/07/2024 - 00:48 (212 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Quindi non si può apprezzare una band senza essere nostalgici? Che poi nostalgici di che, visto che quando sono usciti i loro classici la maggior parte degli utenti non era ancora nata o non li conosceva? 8 LA CLASSE !!! @alino: ci sono sempre le Babymetal...prodotto fresco per giovani fenomeni come te! 7 band InFinita e mercoledì si va a Roma 6 non si possono discutere i d.p. che alla bellezza dell\'eta\' che hanno sfornano ancora rock..grandi sempre seguiti da...hush 5 Avanti altri dinosauri per i nostalgici 4 E\' sempre un piacere... sembra uno dei loro vecchi pezzi leggermente modernizzato. Scusa se è poco! 3 Tre pezzi tre centri. Mi ha convinto pure Gillan. Gli assoli sono più gradevoli e concordo con @Progster78: Airey mai troppo celebrato rispetto ai soliti nomi, ma se ha suonato con TUTTI e DI TUTTO qualcosa vorrà dire. 2 Per ora tutte belle canzoni...il chitarrista non so chi sia...ma sinceramente lo trovo più a suo agio nella band che Steve morse. 1 Scorre molto bene,buono l\'assolo di McBride e Airey come sempre un gigante.