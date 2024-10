IN FLAMES: è deceduto l'ex-chitarrista Karl Näslund

22/10/2024 - 21:06 (164 letture)



R.I.P. ragazzo. Bel disco il primo In Flames.

Avevo già postato due righe sulla rece di Lunar Strain qualche giorno fa,rip...Non sapevo di Lorre,mi dispiace molto...in questo momento sarà con Jeff,nostalgia infinita.

Gli ultimi giorni ne stanno morendo troppi per i miei gusti. Quello sulla foto è Stromblad ma penso non ce ne siano sue nell'internet

Quanti morti

Rest in Peace. Giusto per far sapere a chi conosce è pure morta Inger Lorre 😭

51 anni, rip.