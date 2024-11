HELLOWEEN: una data in Italia per il prossimo tour del quarantesimo anniversario

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Scendere sotto Bologna oramai è una chimera. State bene così.. 5 VIsti nel tour della reunion, li rivedrei molto volentieri, anche per portarci la mia bimba, ma a questi prezzi e condizioni, passo. Buon divertimento a chi andrà. 4 per la cronaca, sono andato a vedermi i judas Priest in Svezia anni fa. Ho speso molto di meno rispetto ad un viaggio a Milano 3 ...e non cominciamo a fare i lamentosi. tutto a Milano sempre a Milano...litalia non è Milano etc. poi fanno i concetti metal a Monza e non ci andate... ma insomma. 🤣 2 Dico io. Solo SETTE giorni e UN anno di preavviso. Come farò ad organizzarmi? 1 Con così poco preavviso...