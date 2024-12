HELLOWEEN: ''Live at Budokan'' esce oggi, guarda la clip di ''Forever and One (Neverland)''

13/12/2024 - 15:41 (112 letture)



Simone "McCallon" Calloni 4 Ma che cucciolissimi! A vederli cantare questa ballad (ma non solo, in generale i live) sembrerebbe che siano anche qualcosa in più che "sinceramente amici" ahahahah. Grandissimi Helloween, non vedo l'ora di rivederli dal vivo. 3 Personalmente mi piace vedere cantante insieme Deris e Kiske e soprattutto che siano sinceramente amici come raccontato da loro stessi! Anche se preferisco vedere insieme Kiske con Hansen. 2 potavano anche cambiare ballad rispetto al precedente live. Comunque la doppia voce in contemporanea a me non piace granché 1 Sempre bella 'sta ballad,peccato che Time Of The Oath abbia una produzione di cacca...cmq ottima questa live version.