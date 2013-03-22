AVANTASIA: pubblicato il primo estratto dal nuovo album

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fasanez
Giovedì 5 Dicembre 2024, 17.36.54
3
Non mi piace. Caro Tobias, non voglio certo cavalcate alla The Seven Angels o The Tower, sarebbe anche anacronistico oggi, ma certo non queste canzoncine innocue e impastate (almeno così mi suonano).
DaX
Giovedì 5 Dicembre 2024, 17.18.34
2
mah...
YO
Giovedì 5 Dicembre 2024, 17.09.19
1
mmmm...... :/
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