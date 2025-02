AVANTASIA: ecco il video ufficiale di ''The Witch'' con Tommy Karevik

13/02/2025 - 19:07 (41 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Se per te quella chiavica di K(i)averik è l\'unica cosa positiva, siamo messi proprio male e non mi scomodo nemmeno ad ascoltare questo brano. I Kamelot si sono affossati definitivamente prendendo un cantante con così poca personalità & carisma, anni luce distante da Roy Khan. 1 L\'unica cosa positiva è la presenza di Karevik...pezzo insipido. Dispiace dirlo anche perché sono un fan di Sammet.Spero che il nuovo disco mi sorprenda in positivo.