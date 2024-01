L’anno appena trascorso non è solamente stato segnato da numerosissime uscite discografiche, concerti, reunion e separazioni ma, di riflesso, anche dalle rispettive recensioni, notizie, e interviste pubblicate per cercare di canalizzare e digerire quest’inarrestabile attualità. Ciò che a sua volta implica letture, commenti, condivisioni. Insomma, chi, come noi, si trova ad animare un sito, non resta mai con le mani in mano. Ed ora che ci siamo lasciati il 2023 alle spalle, è interessante dare un’occhiata alla vita del nostronel corso degli ultimi 12 mesi.Pronti?

Iniziamo con il contenuto di gran lunga più frequente, che trova spazio in quel rettangolo nel centro del sito: le notizie. Nell’arco del 2023, ne abbiamo pubblicate 3591, ciò che corrisponde a una media di 9,8 al giorno.La parte più consistente della nostra homepage è occupata dalle recensioni delle nuove uscite… che sono state esattamente 392 nel 2023 -alle quali si aggiungono una ventina di album autoprodotti, che figurano sull’ultima riga in basso. Il totale è 409, ciò che rappresenta un po’ più di una pubblicazione al giorno -1,12 per essere precisi. Can’t Find the Brakes dei rockerssi aggiudica la palma di disco meglio valutato dell’anno, con un voto di 89. Dall’altra parte dello spettro troviamo invece ATUM - Act I degli, al quale è stato attribuito un misero 45 -due scelte che hanno sollevato qualche perplessità nei commenti -ci torneremo più tardi.Nella sezione “ciofeche” finiscono pure Demonic Heart dei thrasher(49), Again dei(50), così come il tragico The Passion of Dionysus dei, sicuramente la delusione dell’anno. Ma il più delle volte, i nostri redattori si mostrano comprensivi: ben 97 album hanno un voto di 80 o più, ovvero il 23% delle nuove uscite. Segnaliamo Fauna degli, che sfoggia un mirabolante 87, o le ultime uscite di Church of Misery Winger , premiate con un bell’86.

Ma non di sole nuove uscite vive l’uomo. A quanto appena esposto vanno infatti aggiunte 206 recensioni di album rispolverati, che, come sapete, sono pubblicate ogni sabato mattina e coprono tutte le uscite che hanno 10 anni o più. È spesso in questa sezione che si trovano le più alte valutazioni numeriche -come il 90 di Blood Lust degli, l’88 di Too Hot to Sleep deio ancora il 90 di Scratch the Surface dei. Si tratta di Storia, d’altronde.Un’altra sezione del sito riguarda i “low gain”, quei dischi (più o meno) apparentati all’universo metal, ma privi di distorsione, come il nome suggerisce. 42 sono le disamine pubblicate nel 2023, ciò che porta il totale delle recensioni a 711.

Quasi 100 articoli sono apparsi sunel 2023, 97 ad essere precisi. Di questi, 19 erano interviste, 17 articoli in quanto tali e 61 live reports.Oltre che a leggere i nostri contenuti, cari lettori, una pratica sembra in special modo appassionarvi: scrivere commenti. Le nostre 3591 notizie ne hanno, per esempio, generati 7565. Le news più chiacchierate riguardano invariabilmente i cosiddetti “Nomi grossi” della scena: la notizia riportante il primo singolo del nuovo album dei, atteso in marzo, è stata gratificata con 208 commenti, mentre i nuovi video di Doro Metallica hanno generato, rispettivamente, 147 e 114 interventi. Da notare anche la fake news del primo aprile, secondo la quale isarebbero stati co-headliner deglia Milano: orrore! (e 114 commenti).

La recensione che ha più scatenato gli animi è, ovviamente, quella di 72 Seasons dei, in fondo alla quale si sono accumulati 360 commenti. Segnaliamo anche i 222, più inaspettati, che si trovano sotto la disamina dell’ultimo album degli Angelus Apatrida , una discussione a tratti acerba sul valore dei gruppi thrash della nuova generazione -e che è proseguita sotto il secondo album degli Acid Force , che ha avuto diritto a 25 commenti (non male per uno sconosciuto gruppo slovacco!). Altre recensioni parecchio chiacchierate sono state quelle delle ultime opere di KK’s Priest (62), Nervosa (50), Hellcrash (50), Avenged Sevenfold (45) e Obituary (33). Notiamo tuttavia che per arrivare ai 1944 commenti di The Book of Souls ce ne vuole ancora -ma l’album è uscito nel 2015, quindi c’è ancora tempo per recuperare.Gli articoli non sono da meno. Le interviste di Lacuna Coil Frozen Crown hanno generato, rispettivamente, 78 e 99 commenti. I gruppinazionali sembrano dunque suscitare la vostra passione, speriamo nel senso buono del termine. I live report più dibattuti sono stati quelli di Pantera (94), Megadeth (39) e Iron Maiden (65).Un piccolo fun fact per chiudere: l’anno scorso avete cercato diversi contenuti, in special modo recensioni, con lo strumento di ricerca a sinistra della home page. E il termine cercato più volte in assoluto è… 1. Sì, esatto, proprio il numero, probabilmente per errore. I gruppi più ricercati sono invece stati i, gli, gli, ie iE per concludere, questa volta sul serio, vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarvi per il supporto, la pazienza e l’entusiasmo che mostrate leggendo i nostri contenuti, dibattendo nei commenti, facendo insomma vivere il nostro sito nel migliore dei modi.Grazie e buon anno!

