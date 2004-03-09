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LABYRINTH: un nuovo estratto dal live DVD
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RECENSIONI
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ARTICOLI
13/06/2017
Live Report
RHAPSODY + EPICA + LABYRINTH
Alcatraz, Milano, 07/06/2017
08/06/2017
Intervista
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Quando la musica è architettata per restare
01/03/2011
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SONATA ARCTICA + LABYRINTH + 4TH DIMENSION
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14/07/2010
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OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
07/06/2010
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MEGADETH + SADIST + LABYRINTH
Atlantico, Roma, 04/06/2010
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