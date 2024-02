KING DIAMOND: nuovo disco atteso per il 2024, Mercyful Fate nel 2025

27/02/2024 - 11:20 (300 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Mi domando sempre...Ma King Diamond nella vita reale di che campa?! Fa pochissimi concerti e non fa un disco da tantissimi anni! Avrà sicuramente venduto bene negli anni d\'oro, ma non ai livelli delle superband rock/metal. Può essere che viva di sola rendita e diritti d\'autore?! Per tutto questo tempo?! 4 Se ne parla da anni.. 3 Hanno detto che farà una cover dei sod, anti procrastination Song 2 Per ora non ci credo neanch,io 1 Ci crederò solo quando avrò il disco in mano. Per il momento trattengo la goduria