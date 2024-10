EPICA: online la nuova ''The Ghost In Me (Danse Macabre)''

25/10/2024 - 10:29 (51 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 mo i cori, l\'ottimo assolo di chitarra, l\'uso intelligente di \"Danse Macabre\" di Camille Saint-Saëns, l\'atmosfera da musical a tema Halloween diretto da Tim Burton e l\'interpretazione di Simone con tanto di risata da villain della Disney. Inoltre trovo deliziosamente camp l\'idea di scrivere un brano su commissione di un parco di divertimenti. Ciò nonostante spero davvero che questo brano non sia presente nel nuovo album, se non come bonus track, e questo sia perché il sample è così invasivo da essere praticamente una cover, sia perché il suo testo stonerebbe parecchio assieme a quelli sicuramente ben più seri delle altre canzoni.