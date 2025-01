EPICA: annunciato il nuovo ''Aspiral'', guarda il video di ''Arcana''

30/01/2025 - 17:59 (89 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Parlando invece dell\'album, la copertina è ORRENDA, ma il suo stile così diverso da quello delle precedenti rende evidente che gli Epica abbiano voluto rinfrescare la propria proposta. Ciò lo si nota anche dal fatto che il brano di chiusura nonché titletrack sia una ballad e dall\'assenza di un\'intro orchestrale, entrambe idee che mi trovano favorevole (anche se far iniziare l\'album proprio con Cross the Divide non mi sembra una grande idea). È curiosa anche l\'assenza del classico brano lungo oltre 9-10 minuti, sebbene comunque ci siano un brano sugli 8 (Darkness Dies in Light), due sui 7 (Metanoia e The Grand Saga of Existance) e e uno sui 6 (Fight to Survive): spero in questi brani per avere un po\' di complessità e magari tendenze prog, o comunque che abbiano strumentalmente più da offrire rispetto ai poco consistenti singoli. In generale, sarà il loro album più breve dall\'epoca di Consign to Oblivion, per la gioia di chi trovava pesante l\'ascolto per intero delle loro pubblicazioni principali. In tale contesto di rinnovamento, trovo curioso che abbiano deciso di riprendere la saga-concept A New Age Dawns. 1 Il video di Arcana è disponibile da tempo, forse intendevate quello di Cross the Divide. Ecco, a proposito di quest\'ultimo. Ha un ritornello che entra in testa e un ritmo energico, ma da un punto di vista strumentale lo trovo un brano molto superficiale. Apprezzo la volontà di uscire dai propri schemi e reinventarsi, ma ho la sensazione che, nel processo, si siano dimenticati di personalizzare le nuove idee. Questo pezzo è un brano dei Beyond the Black fatto e finito – o, al massimo, un singolo dei Kamelot più \"modernisti\" o magari dei Within Temptation di The Unforgiving, ma con la produzione delle chitarre un filo più robusta. È decisamente troppo minimale per gli Epica (pochissima orchestra, nessun coro operistico), il che mi fa pensare che non sia affatto rappresentativo dell’album. In effetti, il bassista sui social ha descritto Aspiral come l\'album più oscuro degli Epica, cosa che dai singoli non si evince affatto: che sia una situazione come quella di The Holographic Principle? THP era stato promosso con Edge of the Blade e al suo interno aveva anche Beyond the Matrix, ma è stato caratterizzato pure da brani parecchio diversi come Ascension, Tear Down Your Walls, Divide and Conquer, A Phantasmic Parade e la titletrack. Mi domando, allora: nel 2025 ha ancora senso, per una band ben conosciuta come gli Epica, ostinarsi a pubblicare singoli radiofonici che poi hanno poco a che fare col resto dell\'album? Anche Arcana è minimale, semplice, soft, dal taglio moderno e, soprattutto, molto focalizzato sulle melodie vocali pop: non avrebbe avuto più senso, al massimo, pubblicare due singoli parecchio diversi fra loro, così da fornire uno spaccato migliore dell\'album? Il rischio è di dare un\'idea sbagliata di Aspiral, anche perché i due brani sono messi uno di fila all\'altro proprio all\'inizio della tracklist, e francamente non mi sembrano adatti a questo ruolo introduttivo. A meno che il bassista non abbia scritto una cavolata, può darsi. Bah, spero che l\'album offra brani più aggressivi e soprattutto complessi.