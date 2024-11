EPICA: presentano il nuovo singolo ''Arcana''

17 Bel brano, ma il comunicato stampa della band fa spanciare dal ridere. Qualcuno fermi Mark Jansen! Comunque concordo perfettamente con M.G. 16 Ha un ritornello delizioso e un bel finale. Da loro non mi aspettavo un brano così minimale, è diverso dalla loro produzione solita ma va bene così. Invece non so quanto senso abbia l'elettronica così tanto sullo sfondo. Manca di identità? Forse. Ma è solo il primo singolo quindi possiamo stare tutti calmi perché non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo come sarà l'album. Temo però che chi vorrà lamentarsi troverà sempre scuse per farlo. 15 Poi, guarda, se vuoi possiamo parlare di quanto siano brutte come la fame Guilty Demeanor, The Cosmic Algorithm e Freedom, di quanto sia melenso e infantile il testo di di Twin Flames (aka la versione di La Voce dell\'Amore per un brutto reboot de L\'Incantesimo del Lago), di quanto il ritornello di Rivers ricordi quello di Impossible di Shontelle, di quanto sia inutile Anima, di come per lo special di Code of Life abbiano riciclato un riff di archi di Requiem foe the Indifferent, di come il missaggio di Universal Death Squad e The Solace System faccia sembrare Simone sotto elio, di come la pur carina Abyss of Rime faccia tanto 2005, di quanto l\'EP Live at AFAS Live non abbia senso di esistere se non per racimolare soldi, del livello bassissimo del growl di Mark nei primi album, di come le loro setlist dal vivo tendano a variare pochissimo, di alcuni testi cringe di Mark (\"try to find the philosopher deep within you\" è uno dei versi più ridicoli che io abbia mai letto)... continuo? Se c\'è da criticarli, non mi tiro indietro. Ma qui si stava parlando di Arcana, singolo che non sappiamo neanche quanto sia rappresentativo del nuovo album. 14 Io parlavo di riconoscibilità del sound, non dell\'immagine. E il loro sound è riconoscibile proprio perché mescola vari riferimenti; riferimenti che presi da soli, concordo perfettamente con te, non sono personali né originali, ma che assumono tutt\'altro valore all\'interno di un contesto in cui vengono mescolati a tanto altro sia all\'interno dello specifico brano sia all\'interno degli album nell\'insieme. E il modo in cui viene fatta questa mescolanza è peculiare, come largamente riconosciuto tanto fra la critica specializzata quanto fra i fan del symphonic metal, posto che proprio Unleashed (altro singolo promozionale) non è fra gli esempi migliori. Erano più di quindici anni che non leggevo qualcuno definire gli Epica \"replica\", perché da Consign to Oblivion ne è passata di acqua da sotto i ponti. Non penso neanche sia corretto dire non abbiano \"più\" identità: quando l\'avrebbero persa? Adesso, per un singolo che potrebbe tranquillamente essere un\'eccezione? Never Enough era forse rappresentivo di The Divine Conspiracy? Poi magari può darsi che Arcana sia rappresentativo del nuovo album e che gli Epica abbiano davvero perso la propria identità, ma per scoprirlo dovremmo prima ascoltare il nuovo album per intero. Un singolo del genere ha messo in allerta anche me, mi ha spaventato, ma conosco i miei polli e so che potrebbe essere la Edge of the Blade o Storm the Sorrow di turno e che quindi è un po\' troppo presto per fasciarsi la testa. P.S. non stavo insultando, stavo facendo ironia agganciandomi a un nickname che me l\'ha offerta su un piatto d\'argento. The library is not open yet, tranquillo/a. 13 @M.G. (per caso, su Wikipedia ti firmi come Star840?): Dai su, non mettiamoci ad insultare gli altri utenti per il loro nickname, che la vita è breve ed è inutile trascorrerla odiandosi a vicenda. Non confondiamo essere \"riconoscibili\" (a livello d\'immagine o per i concerti dal vivo) con \"originali\", che è tutta un\'altra cosa. Proprio qualche giorno fa mi è capitato di dare un\'occhiata alla tablatura di \"Unleashed\": appena partono i riff in palm-muting in Si minore ho detto \"Soilwork\", quando poi arrivano le strofe in 6/8 ho detto \"Opeth\". Non ho tutta sta gran voglia di ascoltarmi il resto della discografia, però è chiaro che essere \"influenzati\" da altri generi/scene porta a rubacchiare a destra e a manca, il che ti può rendere riconoscibile e pure convincente, ma non di certo originale (e i relativi follower lo sono ancora meno, e comunque, gli Xandria non facevano tutt\'altra roba prima dell\'ultimo?). 12 *spunti 11 Ora, che non vi piaccia Arcana ci sta: è una questione di gusti personali, che rispetto. Ed è certamente vero che non sia un brano dallo stile particolarmente personale od originale, tenendosi nei canoni standard del symphonic metal più melodico e, cosa molto curiosa per Epica degli ultimi anni, meno barocco (le strofe sono piuttosto minimali, per il genere); di peculiari ci sono giusto gli effetti elettronici e il breakdown finale, che comunque non sono affatto elementi nuovi per il genere. La cosa che mi dà fastidio è che si utilizzi uno specifico brano, oltretutto pubblicato come singolo, per denigrare l\'intera carriera di una delle tre band più importanti, iconiche, riconoscibili e imitate del symphonic metal, perché questo denota una completa mancanza di conoscenza della storia dell\'intero genere prima ancora che della discografia della band e della sua percezione presso la critica specializzata e presso gli amanti di questo tipo di musica. Gli Epica possono tranquillamente non piacere, li si può tranquillamente criticare anche aspramente per i motivi più disparati e io stesso quando necessario non mi faccio problemi a farlo, ma dire nello specifico che non abbiano personalità o che siano delle repliche, come se fossero gli Xandria di turno, è \"clownery, buffoonery, riggery, and straight-up tomfoolery\" quanto meno dal 2009. Se propria si ha la voglia da hater di criticare l\'intera band anziché il singolo Arcana nello specifico, è possibile formulare accuse ben più fondate e credibili perché certamente non è una band perfetta, ma chiaramente per farlo bisogna conoscere a fondo la loro discografia e la storia del genere di riferimento. 10 Legalisedrugsandmurder, considerando il nickname, suppongo tu sia sotto effetto di droghe. Oppure, più banalmente, vuoi trollare. Gli Epica dei primi due album non avevano un sound particolarmente personale, improntato su un symphonic gothic alle atmosfere austere e \"antiche\" che era la naturale prosecuzione di quello dei After Forever dell\'epoca di Jansen, e anche per questo si sono attirati le antipatie e l\'invidia delle vedove degli After Forever; ma da The Divine Conspiracy e ancor di più da Design Your Universe in poi hanno inglobato molteplici influenze (thrash, death, progressive, power, oriental folk, raramente melodic black, ancora più raramente elettroniche, molto di recente qualcosina di vagamente djent e metalcore, e tutto questo spesso associato a melodie moderne e catchy ai limiti del pop) e hanno valorizzato gli spunti migliori già presenti nei primi due album, rendendo così il sound degli Epica uno dei più freschi, creativi, ricchi e riconoscibili del symphonic metal, cosa che li ha portati anche a venire molto imitati (chiedere ai Seven Spires e ai Diabulus in Musica, ma anche agli Xandria del penultimo album o ai Nightwish di brani come The Weave e delle sezioni principali di The Greatest Show on Earth). Questa è una verità universalmente riconosciuta dalla critica specializzata e, visto che sono il principale autore delle loro pagine su Wikipedia in italiano, potrei citare decine e decine di recensioni professionali in cui album quali Design Your Universe, Requiem for the Indifferent, The Quantum Enigma e The Holographic Principle (e, parzialmente, The Alchemy Project) vengono lodati per i loro sputi originali, per la loro dirompente personalità e per il riconoscibile trademark di volta in volta rinfrescato con sfumature e \"spezie\" nuove. Criticare Arcana nello specifico perché standard per il symphonic metal ha perfettamente senso, è una cosa che ho detto anche io e altrove ho detto che potrebbe essere un brano dei Delain con un ritornello che invece è tipicamente Epica, ma parlare della band in generale vuol dire essere platealmente ignoranti riguardo alla loro discografia e soprattutto riguardo alla sua contestualizzazione storica, visto che in certi casi gli Epica sono stati degli innovatori e fondamentalmente è dal 2009 che trainano quasi da soli l\'intero symphonic metal melodico, genere che senza di loro sarebbe artisticamente morto da un pezzo, se non per qualche sparuto momento creativo di chi ha guardato al lato più pop del genere (i Within Temptation di The Unforgiving, i Delain di The Human Contradiction e Apocalypse & Chill) o di chi sta seguendo la strada ibrida degli Epica (Seven Spires). Un full lenght degli Epica, escludendo intro, interludi e bonus track, contiene 11-12 brani; di questi, fino ad ora generalmente da 2 a massimo 4 sono stati pensati anche per essere dei potenziali singoli promozionali da mandare in radio, ma va da sé che di solito non sono non rappresentano la vera anima dell\'album, quindi chi conosce solamente i singoli non ha gli strumenti per valutare la band in quanto tale. E ripeto, questa è l\'opinione nettamente prevalente tanto fra la critica specializzata quanto fra i fan del genere; anzi, semmai c\'è chi ha criticato Omega dicendo che lì il trademark personale e riconoscibilissimo degli Epica è stato così tanto evidente da aver reso alcuni brani un po\' troppo prevedibili e banali nel contesto della loro discografia, pur comunque compensando bene con i brani migliori del lotto. 9 Fin dal primo album, in Olanda li chiamavano \"Replica\". 8 Se invece di \"gruppo\" avessi scritto \"brano\" già il discorso sarebbe stato diverso, perché in effetti questo è un brano symphonic metal melodico molto standard, tolti gli effetti elettronici. Ma nella loro discografia i brani così sono delle eccezioni, non di certo la regola, perché è oggettivo per chiunque conosca la band che stiam parlando di una di quelle con l\'identità più forte e riconoscibile nel genere. 7 Può non piacerti il pezzo, son gusti e vanno rispettati, ma dire che gli Epica siano senza identità vuol dire oggettivamente delirare. 6 Bella cagata di pezzo. Gruppo senza più identità né tantomeno idee 5 ocram, The Ghost in Me non farà parte dell\'album, è solo una bonus track (oltretutto era sostanzialmente una cover). 4 I primi due singoli sono veramente una grossa delusione, piatti e pieni di soluzioni già sentite. Questi coretti in Arcana sono terribili. Speriamo in un album di tutt\'altro tiro. 3 Anzi, mi correggo: mi piace, ma tolgo il \"molto\". Funziona molto bene come singolo, ma anche io da loro mi aspetto di più. 2 Mah...... da loro mi aspetto di piu. 1 È un brano catchy, con un ritornello che si stampa in testa pur mantenendo una certa carica emotiva, con strofe soft fra l\'alt rock Anni \'80 e il pop-rock, con dei piacevolissimi effetti elettronici che sono molto felice di risentire dopo anni da Requiem for the Indifferent e con un finale che vira sul metal moderno con anche qualche leggera dissonanza. È interessante anche la produzione, molto meno barocca e satura rispetto al loro solito; a tal proposito, ne avrei approfittato per valorizzare maggiormente gli effetti elettronici. Come singolo radiofonico ci sta, funziona, mi piace molto, e credo abbia senso anche all\'interno di un album variegato; in fondo Requiem for the Indifferent aveva \"Storm the Sorrow\", The Holographic Principle \"Edge of the Blade\" e The Divine Conspiracy addirittura \"Never Enough\". Ecco, spero a tal proposito che \"Arcana\" non sia una canzone rappresentativa della direzione dell\'album, ma sono fiducioso perché le dichiarazioni di Simone non lasciano affatto pensare a un album soft. Quanto al video, mi è piaciuto molto, anche se non tocca le vette di quello di \"The Skeleton Key\".