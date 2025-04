EPICA: presentano il video di ''Fight to Survive''

Canzone con pro e contro. Porta influenze nuove, fra l\'elettronica, il ritmo quasi ballabile in alcuni punti e soprattutto il breakdown metalcore (momento che vale tutto il brano), però le chitarre nelle strofe sono di un basic imbarazzante. In generale mi piace, ma certamente non fra i brani migliori dell\'album (senza citare il FIGHISSIMO Darkness Dies in Light, il raffinato Metanoia o il folle The Grand Saga of Existence, già Obsidian Heart e Eye of the Storm lo divorano), però lo preferisco ai tre singoli precedenti. Come ha suggerito qualcuno, l\'ideale sarebbe stato infilare il breakdown di Fight to Survive nello special di Cross the Divide, fondendo le due canzoni. Quanto al video, forse è il migliore di sempre degli Epica (se la gioca con The Skeleton Key) e si nota che hanno speso parecchio per girarlo