TEMPERANCE: guarda il video di ''Of Jupiter and moons''

06/03/2018 - 10:19 (202 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Che dire, brano super catchy e poco "creativo"..non che da loro mi aspetto cose prog ma in The Earth embraces Us All c'erano brani splendidi costruiti in modo non banale (come Advice From a Caterpillar per esempio), qui siamo su livelli basilari del genere. Le due voci mi incuriosiscono, considerando che canta ancora (per fortuna, considerando il talento) Marco, però non sento nulla da strapparsi i capelli. Brano carino ma nulla più, bello l'acuto finale della cantante ma Chiara, pur non essendo la cantante più tecnica al mondo, era una parte importante della band e senza lei vorrei sentire una voce almeno un pò diversa. Ma non penso sarà cosi 7 Il dilagare delle cantanti nel metal è forse il vero elemento di freschezza e novità degli anni 2000 infatti una voce maschile per affascinarmi ora deve essere veramente notevole 6 Sono d'accordo con il commento di @Beta#2. Continuo a sostenere che l' ambiente Metal è ancora molto misogino, io al contrario, penso che le donne nel metal abbiano portato freschezza innovazione e soprattutto professionalità . Per quanto riguarda questo brano lo trovo bello e molto "friendly" , ma troppo Nightwish/Annette Olzon - oriented. Poca personalità (per non dire "personalità nulla"). 5 Cioè il problema di questo singolo è che suona uguale agli album precedenti, quelle atmosfere ariose con coretti alla (sigh) amaranthe che alla lunga (ma mica tanto) stufano e annoiano, insomma la cantante nuova non mi sembra abbia aggiunto un chè diverso al gruppo che, ricordiamolo, ha tecnica da vendere ma è ben lontano da proporre canzoni orecchiabili ma di qualità come ad esempio l’ottimo debutto dei cellar darling o l’ultimo bellissimo delain. Mi sembra un gruppo che punta alto e tende a bruciare le tappe correndo invece il rischio di bruciare se stesso in virtù di pezzi che sembrano fatti con lo stampino, perfettini ma impersonali e ritriti. 4 no, perché il web pullula di utenti che prendono di mira le cantanti belle sostenendo che sono lì solo per far scena e che contemporaneamente criticano quelle brutte perché cesse anche se sono bravissime XD quindi ho frainteso il tuo commento, chiedo scusa dopo il tuo chiarimento posso dire, allora, che sono abbastanza d'accordo con te sulla band, cioè c'è un qualcosa di fondo che non gira, indipendentemente dalle cantanti :/ tino: ah, ok, scusa ... avevo capito maleno, perché il web pullula di utenti che prendono di mira le cantanti belle sostenendo che sono lì solo per far scena e che contemporaneamente criticano quelle brutte perché cesse anche se sono bravissime XD quindi ho frainteso il tuo commento, chiedo scusadopo il tuo chiarimento posso dire, allora, che sono abbastanza d'accordo con te sulla band, cioè c'è un qualcosa di fondo che non gira, indipendentemente dalle cantanti :/ 3 Aspetta beta, è proprio il contrario, io non so resistere a una bella voce femminile, la trovo migliorativa nel metal, aggiunge pathos e qualità, e quando la cantante è anche avvenente secondo me non ce n’è per nessuno perché anche l’occhio (maschile) vuole la sua parte. Non per niente sono fan convinto e sfegatato delle varie lzzy hale, cristina scabbia, charlotte wessel, anna murphy, anneke van giersbergen, marcela bovio. L’unica eccezione è le voci liriche che proprio non mi piacciono, ma proprio perché detesto il genere sinfonico. La tricarico era ottima e bella quindi ho fatto un parallelo con la nuova arrivata perché da questo punto di vista c’è continuità. Il problema sono le canzoni che proprio sono stucchevoli, fare del pop metal e farlo bene non è facile, anzi. 2 Non capisco l'accanirsi periodico sulle cantanti quando sono belle ... fosse incapace potrei capire, ma mi sembra che sia brava, quindi non mi sembra proprio questo il caso in cui si possa dire che la cantante sia stata messa lì solo perché attraente. Al di là di questo, è il primo singolo dei Temperance che sento avere un certo mordente, fino ad ora sono sempre stati piuttosto noiosini. Però concordo con tino, ci sono melodie ridondanti e anche la soluzione musicale nel complesso non è originalissima. Dovrei sentirlo più volte per capire se regge o se ristagna. E dovrei sentire più pezzi per capire se la band si sta uniformando al solito symphonic/melodic di maniera (o anche se ha intenzione di copiare i Teodasia) oppure se riesce a mantenere una personalità propria. Per ora direi: caruccio, ma non basta a farmi interessare alla band. 1 Della serie se non sono b(u)one non le vogliamo…comunque a parte l’avvenenza delle cantanti e la tecnica dei singoli questo gruppo ormai è diventato noiosissimo. Melodie ridondanti e già sentite altre volte sempre da loro, quel senso di filastrocca da cartone animato, pochissima personalità e troppa fretta di arrivare, dove non lo so e secondo me non lo sanno neppure loro. Comunque complimenti alla signorina.