URIAH HEEP: ecco il video di 'Take Away My Soul'

08/09/2018 - 07:42 (77 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Fenomenale, per ora due singoli due capolavori. 3 Bel brano, suonato benissimo ! Grande Mick Box! 2 Sarà mio. Canzone di puro hard rock come va fatto: suonato benissimo - la coda strumentale è magnifica - e cantato altrettanto (Bernie Shaw tra quelli della sua generazione è il cantante che si è meglio "conservato") 1 Pezzo veramente molto bello! In pieno stile Uriah Heep ultima fase, hammond in primo piano. Bellissima la coda strumentale.