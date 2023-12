BRUCE DICKINSON: ascolta la nuova 'Afterglow of Ragnarok'

15 Perché gaallina strozzata? Semplicemente perché il buon vecchio Bruce non raggiunge più, causa tumore ed età, decentemente le note alte. Ma lui si ostina.. Dal vivo è qualcosa che trovo inascoltabile. Ecco perché la mia band preferita di quando ero giovane, non mi invoglia più dal vivo. Al contrario di molti altri (Bif Byford, Dee Snider, Rob Halford etc) lui è invecchiato male, malissimo.. (Mia opinione personale) 14 Il pezzo mi piace. Nelle strofe siamo dalle parti dei Black Sabbath di Martin o dei Candlemass. Il ritornello mi piace. Il bridge meno, ma è il punto in cui sforza di più. Non è sgradevole che in altre prestazioni, ma di certo risulta poco interessante 13 Buono, non buonissimo. Mi sembra sulla falsariga di Tyranny of souls sia a livello di produzione, sia di scrittura, quindi un passo indietro rispetto ad Accident e Chemical Wedding. Manca un solo di valore. Attendo fiducioso il resto. 12 Bruce solista è sempre una garanzia di qualità....bel pezzo,nulla di eccellente ma godibile.... Sono d\'accordo sulla gallina strozzata...molto...ho smesso da anni di andare a veder dal vivo i Maiden per due motivi..la prima è banale,la seconda è che si ostina a cantare così.... 11 Niente di eccezionale sinceramente, ma neanche da criticare. Buon singolo, mi piace il groove e il riff iniziale. Stucchevoli e scontati i confronti coi Maiden, solita messa cantata tanto per criticare Harris. 10 Mi sfugge la gallina strozzata. A me pare canti molto bene lungo tutto il pezzo. Anzi mi sembra molto a suo agio. Più che nei due ultimi Maiden per dire. 9 Bel pezzo tranne le parti dove canta a gallina strozzata. Decisamente meglio qui che sui Maiden post Brave New World... Almeno qui è ascoltabile...(tranne, come detto, nel gallina moment) 8 Mi piace già dal primo ascolto. Molto teatrale ma rimane heavy al punto giusto. La voce, grazie probabilmente ad una produzione azzeccata, non è male nemmeno sui registri alti dove Bruce su certi pezzi dei Maiden è purtroppo ormai quasi inascoltabile. Un buon inizio che porta con sè buone speranze. 7 Questo pezzo con una produzione tipo the Chemical Wedding sarebbe più che buono. Non so, mi sembra che il suono in particolare delle chitarre siano impastatissime e impersonali. Il pezzo di per sé non è malvagio. 6 Per me siamo più o meno nel mezzo delle posizioni finora espresse; le sonorità mi piacciono, più pesanti e personali rispetto a quanto non faccia con i Maiden, ma la struttura generale della canzone mi ha preso fino a un certo punto. Magari crescerà con gli ascolti, e soprattutto inserito nell\'album. Vedremo, sicuramente sono molto curioso. 5 Ritornello carino......, la cosa che non sopporto è che si ostina a voler raggiungere tonalità che ormai per lui sono diventate irrangiungibili. 4 Buon brano, ben strutturato e mai banale. E bravo Bruce. 3 Lo trovo un brano valido e onestamente ormai lo trovo più interessante nei suoi progetti solisti che nella sua band madre. Già solo la produzione mette in maggior risalto bruce 2 Per me molto banale, invece. 1 Pezzo bellissimo e io non posso che essere felice come una pasqua