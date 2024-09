LINKIN PARK: tornano con una nuova cantante, dettagli e singolo del nuovo ''From Zero''

Nel 2007 girando a caso su MTV mi imbatto nel video di What I\'ve Done, qualche tempo dopo, in vista dell\'uscita di Minutes to Midnight, mandano in onda uno speciale dedicato alla storia dei Linkin Park intervallando la narrazione con i video dei singoli tratti da Hybrid Theory e Meteora. Quello è il momento in cui per me è cambiato tutto: non so dirlo in altro modo se non che quei brani (Somewhere I Belong, Points of Authority, In The End, Crawling, Faint ecc..) segnano l\'inizio del mio percorso nel (nu) metal e a livello personale la loro importanza non è quantificabile. Ho coronato il sogno di vedere i Linkin Park dal vivo nel 2014 a Milano e tre anni dopo la notizia della morte di Chester mi ha rattristato come quando si perde il proprio idolo e cantante di riferimento. Arrivando all\'oggi, le voci di una ripartenza con una donna circolavano già da tempo e per quanto mi riguarda, se proprio volevano continuare, è la scelta giusta perché nessun altro potrà mai replicare/rimpiazzare Chester. La nuova cantante non la conosco (io avrei scelto Maria Lessing dei Future Palace) ma è giusto darle tempo e bisogna aspettare l\'album per iniziare a giudicarla. Il singolo The Emptiness Machine è in linea con lo stile del Mike Shinoda solista e sinceramente di LP ha poco. Ovviamente bisogna abituarsi a questo cambiamento radicale e spero possano riscattare il passo falso di One More Light. Dai, staremo a vedere come andrà a finire.