LINKIN PARK: presentata la nuova ''Heavy Is The Crown''

25/09/2024 - 13:01 (172 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Beh, mi sembra evidente che sono loro. Soprattutto nelle parti rappate. Per il resto mi rimetto a chi li conosce meglio di me (sono fermo a Meteora) 3 Da fan dei Linkin Park: bel pezzo, molto meglio di Emptiness Machine imho, anche a me sembra uscito da Meteora come dice Jacopo sotto, attendo curioso l\'album. Da fan di League of Legends: avrei preferito un video senza la band ma incentrato totalmente sui giocatori, come da tradizione, ma whatever. 2 Io credo che rimarremo sorpresi in positivo da questo disco.. lasciamo che il tempo faccia il suo corso 1 Copio il messaggio che avevo scritto ieri sul forum: sospendendo le polemiche sulla controversa figura di Emily, devo dire che il pezzo è molto bello e qui si sente davvero il loro stile classico: un valido esempio di rap rock con il flow anni 2000 di Mike e un refrain grintoso quanto melodico. L\'attacco del brano ha qualcosa di Faint, la costruzione generale del brano rimanda a Meteora e lo scream prolungato è un po\' alla Given Up. Piacevolmente sorpreso, dico sul serio.